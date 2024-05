Receita para o Dia da Coxinha, 18 de maio

No preparo, um dos petiscos mais adorados no país leva um toque ainda mais especial com o Molho TABASCO® Original

Coxinha de frango com molho TABASCO® Original - Foto: Divulgação

No dia 18 de maio é celebrado o Dia da Coxinha e, para tornar essa data ainda mais especial, a TABASCO® Brand traz uma sugestão exclusiva de receita desenvolvida com Julia Tricate, chef do De Primeira Botequim. No preparo, um dos petiscos mais adorados no país leva um toque ainda mais especial com o Molho TABASCO® Original, presente como ingrediente na massa e no recheio de frango. Saborosa e apimentada na medida certa, a receita tem como rendimento até 60 unidades. A seguir, ingredientes e modo de preparo.

Coxinha de frango com molho TABASCO® Original

Ingredientes massa

1 kg farinha de trigo

1l de leite

1l de água

30 g sal refinado

1 colher Molho TABASCO® Original

150 ml azeite

Recheio de frango

½ frango inteiro

2 cebolas

5 dentes de alho

1 cenoura

1 talo de salsão

200 g catupiry

10 g salsinha e cebolinha

Cominho em pó (a gosto)

Curcuma (a gosto)

Sal (a gosto)

1 pimenta dedo de moça

Molho TABASCO® Original (a gosto)

Pimenta (a gosto)

20 ml azeite

Empanamento e finalização

6 ovos

400 g farinha Panko

Sal e pimenta (a gosto)

Óleo suficiente para fritar

Modo de preparo

Massa: Em uma panela esquente a água, o leite, metade do azeite, sal e Molho TABASCO® Original. Entre com a farinha peneirada aos poucos mexendo sempre. Cozinhe até a massa ficar lisa e homogênea. Entre com o restante do azeite e mexa mais uma vez até homogeneizar novamente. Coloque na bancada (bem limpa) espere esfriar um pouco e sove a massa até ficar lisa. Acerte o sal e o Molho TABASCO® Original. Porcione a massa em bolinhas de 50 g, recheie com 20 g de recheio de frango e modele no formato do salgado.

Recheio: Em uma assadeira de inox defumar o frango. Em uma panela coloque o frango defumado com 1 cebola cortada, 3 dentes de alho, cenoura e salsão. Cubra com água e cozinhe até o frango estar cozido. Retire o frango, desfie e reserve. Coe o caldo e reserve. Em uma panela refogue a cebola e o alho cortados em brunoise. Entre com o frango desfiado, temperos, pimenta dedo de moça picada, ervas e o catupiry. Acerte os temperos e reserve.

Empanamento e finalização: Bata os ovos com um fuet e tempere com sal e pimenta. Passe as coxinhas no ovo batido e na sequência na farinha panko. Frite em óleo quente até dourar.

Rendimento: 60 coxinhas

Fonte: TABASCO® BRAND, molho de pimenta.