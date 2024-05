Como tornar o arroz o ‘protagonista’ da refeição

Apesar de o arroz branco ser o mais tradicional e conhecido no Brasil, existem no mundo mais de dois mil tipos deste grão, considerado a base alimentar de diferentes culturas. Preparar um menu que agrade a todos não é uma tarefa fácil, mas com a escolha de ingredientes versáteis, é possível caprichar no cardápio e elevar a mistura básica do dia a dia para um prato mais sofisticado. As marcas Yoki e Kitano, ambas pertencentes à General Mills, Arroz Tio João, da Josapar, e Receitas Nestlé apresentam receitas com temperos naturais e ingredientes que vão turbinar o tradicional arroz branco, popularmente encontrado na alimentação diária dos brasileiros. Redação

Arroz cremoso com leite de coco e batata palha

Arroz cremoso com leite de coco e batata palha – Foto: Divulgação

Ingredientes

1 ½ xícaras (chá) de arroz

½ colher (sopa) de Alho Granulado Kitano, hidratado com 1 colher (sopa) de água

1 colher (sopa) de Cebola Granulada Kitano, hidratado com 1 colher (sopa) de água

4 colheres (sopa) de óleo

Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva a gosto

1 pacote de Batata Palha Extrafina Yoki

Açafrão-da-Terra Kitano a gosto

300 ml de leite de coco

Salsa Kitano a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, leve 3 xícaras de água ao fogo para ferver. Com o uso de um escorredor ou peneira, lave o arroz em água corrente e deixe escorrer bem. Leve uma panela ao fogo médio com o óleo. Quando aquecer, adicione a cebola e o alho, e refogue. Acrescente o arroz lavado e misture bem. Quando começar a grudar no fundo da panela, despeje a água quente e mexa bem. Tempere com o sal, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Quando o arroz estiver cozido, mas ainda no formato “al dente”, acrescente uma porção da batata palha, juntamente com o açafrão-da-terra e o leite de coco. Mexa com cuidado só até misturar e esquentar novamente. Na hora de servir coloque o restante da batata palha e use a salsa para decorar.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Kitano

Arroz com grão-de-bico

Arroz com grão-de-bico – Foto: Divulgação

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

1 colher (sopa) de Cebola Granulada Kitano, hidratada com 1 colher (sopa) de água

½ colher (sopa) de Alho Granulado Kitano, hidratado com 1 colher (sopa) de água

3/4 xícaras (chá) de Grão-de-Bico Yoki cozido

2 colheres (sopa) de molho de tomate

3/4 xícaras (chá) de arroz

750 ml de água

Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela coloque o óleo, a cebola, o alho e refogue. Adicione o grão-de-bico, o molho de tomate e misture bem. Acrescente o arroz, a água e o sal e cozinhe até secar toda a água. Sirva quente.

Rendimento: 3 porções

Fonte: Kitano

Arroz com passas e batata palha

Arroz com passas e batata pPalha – Foto: Divulgação_Kitano

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz

4 colheres (sopa) de óleo

½ colher (sopa) de Alho Granulado Kitano, hidratado com 1 colher (sopa) de água

1 colher (sopa) de Cebola Granulada Kitano, hidratada com 1 colher (sopa) de água

½ xícara (chá) de cenoura ralada

½ xícara (chá) de uvas passas pretas

4 xícaras (chá) de água fervente (800 ml)

Sal a gosto

1 pacote de Batata Palha Extrafina Yoki

100 g de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo e doure o alho e a cebola. Acrescente o arroz lavado e refogue por 5 minutos. Adicione a cenoura e a uva passa, e misture bem. Acrescente a água, o sal e deixe ferver com a tampa entreaberta até secar toda a água. Desligue o fogo, tampe a panela e abafe por 5 minutos. Transfira o arroz para uma assadeira com furo central e desenforme na hora de servir. Decore com batata palha nas laterais da travessa e nozes por cima.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Yoki, segmento de temperos naturais

Arroz integral com abacaxi e lombo suíno grelhado

Ingredientes

1 xícara (chá) de Arroz Integral Meu Biju

150 g de abacaxi

200 g de lombo suíno

1/2 cebola picada

Sal e pimenta a gosto

1 fio de Azeite Nova Oliva

Modo de preparo

Cozinhe o arroz Integral Meu Biju seguindo as instruções da embalagem. Corte em tiras o lombo e o abacaxi. Com um fio de Azeite Nova Oliva em uma frigideira, refogue o lombo e retire. Em seguida, refogue o abacaxi e a cebola. Junte o lombo e o arroz integral, misture bem e sirva.

Fonte: Arroz Tio João_Josapar

Arroz de tropeiro

Ingredientes

100 g de linguiça calabresa em rodelas

1 dente de alho picado

1 cebola picada

500 g de carne-seca cozida e desfiada

1 linguiça paio em rodelas

2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido

2 envelopes MAGGI® Tempero e Sabor Carnes

6 xícaras (chá) de água fervente

2 colheres (sopa) de cheiro-verde

Modo de preparo

Em uma panela, frite a linguiça calabresa na própria gordura, junte o alho, a cebola, a carne-seca e o paio e refogue bem. Acrescente o arroz e o MAGGI Tempero e Sabor Carnes, água fervente e cozinhe em fogo médio, com a panela parcialmente tampada, por cerca de 20 minutos ou até secar a água. Misture o cheiro-verde e sirva a seguir.

Fonte: Receitas Nestlé

Arroz de Couve-flor Cremoso

Ingredientes

1 couve-flor média

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

1 dente de alho amassado

1/2 pimentão vermelho em cubos pequenos

1 cenoura em cubos pequenos

1/2 xícara (chá) de vagem picada

1 pitada de pimenta-do-reino

1/2 colher (sopa) de sal

1/2 caixinha de NESTLÉ® Creme de Leite Zero Lactose

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a couve-flor em água fervente até que esteja macia, sem amolecer demais. Escorra, passe na água gelada, para interromper o cozimento e pique a couve-flor em pedaços bem pequenos, como se fossem grãos de arroz. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão. Acrescente a cenoura e a vagem e refogue rapidamente. Junte a pimenta-do-reino, o sal e a couve-flor e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por cerca de 5 minutos ou até os legumes estarem macios. Coloque o NESTLÉ Creme de Leite e o cheiro-verde e misture bem. Sirva a seguir.

Fonte: Receitas Nestlé

Arroz preto com polvo

Ingredientes

300 g de Tio João Variedades Mundiais – Cozinha Chinesa – Arroz Preto

200 g de polvo

1 limão cortado em 4 partes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 cebola média cortada em rodelas

2 folhas de louro

200 ml de água

100 ml de Azeite Nova Oliva

2 tomates sem pele e sem semente

100 g broto de feijão

Modo de preparo

Cozinhe o Tio João Variedades Mundiais – Cozinha Chinesa conforme as instruções da embalagem e reserve. Tempere o polvo com limão e uma pitada de sal. Em uma panela de pressão, coloque o polvo, a cebola, o louro e a água e leve ao fogo. Após pegar pressão, cozinhe por 10 minutos. Retire a panela do fogo e espere sair a pressão. Corte o polvo em pedaços e reserve. Em uma frigideira, aqueça o Azeite Nova Oliva, acrescente o alho e deixe dourar. Adicione o tomate, o sal e a pimenta–do–reino e refogue. Em seguida, junte o polvo e refogue por mais 3 minutos. Coloque o arroz cozido numa travessa e, por cima, o polvo. Finalize broto de feijão fresco e sirva em seguida.

Fonte: Arroz Tio João_Josapar