Risoto de brócolis com escalopinho: sabores para encantar paladares

Para os amantes da alta gastronomia e da culinária refinada, a Xandô apresenta uma irresistível novidade: o Risoto de Brócolis com Escalopinho, receita que une o requinte do risoto italiano com o toque especial da carne de filé-mignon.

Preparado com ingredientes selecionados e seguindo os mais elevados padrões de qualidade, a receita é uma opção perfeita para um jantar especial em casa ou para impressionar os convidados em uma ocasião especial. Para acompanhar esse prato, a sugestão é uma taça de vinho branco, que harmoniza perfeitamente com os sabores delicados do risoto e realça a experiência gastronômica.

Ingredientes:

8 bifes pequenos de carne tipo filé-mignon;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 e 1/2 xícara (chá) de buquês de brócolis;

6 xícaras (chá) de caldo de legumes caseiro;

6 colheres (sopa) de Manteiga Extra Xandô;

2 cebolas raladas;

2 e 1/2 xícaras (chá) de arroz carnaroli;

1 xícara (chá) de vinho branco seco;

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado grosso;

8 colheres (sopa) de Creme de Leite Xandô;

Azeite para fritar.

Modo de preparo:

Tempere os bifes com sal e pimenta. Escalde rapidamente brócolis em água fervente com sal e escorra. À parte, ferva o caldo de legumes. Em uma panela de fundo grosso, aqueça metade da Manteiga Extra Xandô em fogo médio e frite a cebola até ficar macia e transparente. Coloque o arroz e frite por 2 minutos. Abaixe o fogo, acrescente o vinho e espere secar. Adicione 1 concha (chá) da água com o caldo e espere secar. Repita a operação, sem parar de mexer, até o arroz ficar macio e acerte o sal. Desligue e misture a manteiga extra Xandô restante, o parmesão, os brócolis e o Creme de Leite Xandô. Quando o arroz estiver quase pronto, em uma frigideira, em fogo alto, frite os escalopes em azeite e sirva acompanhando o risoto. Se desejar, acompanhe com brócolis refogado.

Fonte Xandô: leva a fazenda para a mesa do consumidor.