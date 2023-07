Restaurante Dona Maria: comida caseira com qualidade e preço justo

Eleito pelo segundo ano consecutivo como o melhor restaurante em Santa Barbara d’Oeste, o Restaurante Dona Maria é referência de qualidade quando o assunto é sabor e preço justo. O restaurante surgiu da vontade de proporcionar refeições caseiras e populares, e o principal de tudo: com carinho e gosto de comida de mãe, pelas mãos da matriarca da família Antoniassi, a Maria Ivete ou Dona Maria.

A matriarca Dona Maria faz com carinho os pratos servidos no restaurante – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

O restaurante trabalha em modelo “self service”, em que o próprio cliente monta o prato, com a comida servida à vontade. O buffet conta diariamente com 15 opções de pratos quentes, 12 variações de saladas e diversas sobremesas, por R$ 19,99. O Dona Maria também trabalha com delivery, ofertando tipos variados de marmitas.

As marmitex são ofertadas em três tamanhos: pequena, média e grande, por R$ 15, R$ 17 e R$ 20 respectivamente. Todas as marmitas contam com a variedade de opções que está presente no buffet do dia. Além das quentinhas padrões, o Dona Maria também oferece as opções de marmita de mistura (R$ 30), recheada de acompanhamentos, e a marmitex de salada, oferecida em três tamanhos P (R$ 9), M (R$ 10) e G (R$ 12).

O buffet conta diariamente com 15 opções de pratos quentes – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

O Restaurante Dona Maria está por cinco cidades da região. São duas unidades em Santa Bárbara e duas também em Americana, e uma em Nova Odessa. Alguns bairros de Sumaré também são atendidos pelo delivery.

Rede de restaurantes Dona Maria

UNIDADES:

Dona Maria 1 – Americana

Endereço: Avenida Abdo Najar, esquina com a Rua Tibiriçá – Bairro Conserva

Fone: (19) 3407-7794

Avenida Abdo Najar, esquina com a Rua Tibiriçá – Bairro Conserva (19) 3407-7794 Dona Maria 2 – Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 672 – Jardim Gerivá (Mollon)

Fone: (19) 3626-3663

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 672 – Jardim Gerivá (Mollon) (19) 3626-3663 Dona Maria 3 – Nova Odessa

Endereço: Rua Aristeu Valente, 228 – Centro

Fone: (19) 3363-7454

Rua Aristeu Valente, 228 – Centro (19) 3363-7454 Dona Maria 4 – Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Rua Limeira, 1799 – Cidade Nova

Fone: (19) 3626-0459

Rua Limeira, 1799 – Cidade Nova (19) 3626-0459 Dona Maria 5 – Americana

Endereço: Avenida Paschoal Ardito, 1755 – Vila Bertine

Fone: (19) 3604-3067

WhatsApp: (19) 99121-9112

Facebook: /DonaMariaRestauranteSBO

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.