Receitas que combinam com o outono

Com a chegada do outono, é hora de dar as boas-vindas a uma das estações mais frescas do ano. O clima ameno inspira momentos de puro conforto e alegria, perfeitos para reunir amigos e familiares ao redor da mesa. Pensando nisso, Chandelle®, conhecida por suas irresistíveis sobremesas prontas para consumo, apresenta uma seleção exclusiva de receitas.

Rolinhos de tapioca com recheio cremoso de chandelle chocolate ao leite

Recheio cremoso

2 unidades de CHANDELLE® Chocolate

3 colheres (sopa) de banana-passa picadas

3 colheres (sopa) de cranberries desidratadas picadas

3 colheres (sopa) de castanha-de-caju picadas

Tapioca

1 xícara (chá) de polvilho doce;

5 colheres (sopa) de água.

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Reserve.

Tapioca: Em um recipiente coloque o polvilho e regue-o aos com a água, misturando bem e esfregando-o com as mãos até obter uma farinha granulada, solta e umedecida. Aqueça uma frigideira antiaderente, peneire o polvilho umedecido sobre a frigideira, cobrindo todos os espaços, formando uma camada uniforme semelhante a uma panqueca. Espere a massa ficar unida e vire-a, deixando secar rapidamente do outro lado. Retire e coloque sobre um prato. Repita o processo mais uma vez.

Montagem: Sobre cada tapioca coloque metade do recheio cremoso. Enrole, formando um canudo e corte em 4 partes e sirva a seguir.

Banana grelhada com farofa doce e chandelle chocolate ao leite

Farofa Doce

2 colheres (sopa) de Aveia Flocos NESTLÉ®

1 colher (sopa) de castanha-do-pará picada grosseiramente

1/2 colher (sopa) de açúcar mascavo

1 pitada de canela em pó

Bananas

1/2 colher (chá) de manteiga

2 bananas nanicas em rodelas grossas

Montagem

1 unidade de CHANDELLE® Chocolate

Modo de preparo

Farofa Doce: Em um recipiente misture todos os ingredientes e reserve.

Bananas: Em uma frigideira pequena, coloque a manteiga e doure as rodelas de banana dos dois lados. Reserve-as aquecidas.

Montagem: Em um prato, coloque as bananas, cubra com metade do CHANDELLE e metade da farofa doce. Monte o outro prato da mesma forma. Sirva.

Tortinha rápida de chandelle chocolate ao leite e frutas

Massa

1/2 pacote de Biscoito NESFIT® Leite e Mel

3 colheres (sopa) de Leite Líquido NINHO® Forti+ Integral

Montagem

2 unidades de CHANDELLE® Chocolate

1 kiwi em rodelas finas

1 tangerina (tipo morgote) descascada, em gomos, sem pele e sem sementes

3 morangos

1/2 pera em fatias finas

Modo de preparo

Massa: Em um liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Em um recipiente, misture o biscoito triturado e o Leite NINHO até ficar úmido. Em forminhas de empada (7 cm de diâmetro) untadas com óleo, cubra as laterais e a base com a mistura. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Espere amornar, desenforme e reserve.

Montagem: Em cada cestinha, coloque um pouco do CHANDELLE, e decore com as frutas. Sirva.

Fondue gelado de chandelle chocolate ao leite

Ingredientes

2 unidades de CHANDELLE® Chocolate

1/2 colher (sopa) de raspas da casca de tangerina;

3 colheres (sopa) de suco de tangerina

2 bananas-nanicas, em rodelas

8 morangos

1/2 xícara (chá) de uva Thompson

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o chandelle com o suco e as raspas de tangerina. Disponha as frutas e recipientes e coloque-as próximas ao recipiente. Deixe que cada pessoa se sirva, espetando na ponta de um garfo um pedaço de fruta, mergulhando-a depois no fondue.

Mousse de chandelle com frutas vermelhas

Ingredientes

1 pacote de gelatina incolor sem sabor

2 copos de iogurte CHANDELLE® ao leite

1 Leite MOÇA® (lata ou caixinha) 395g

1 lata de NESTLÉ® Creme de leite

Frutas vermelhas para decorar (200g)

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva a gelatina incolor sem sabor de acordo com as instruções da embalagem e reserve. Em um recipiente, misture o CHANDELLE, o leite MOÇA e o NESTLÉ Creme de Leite. Adicione a gelatina dissolvida na mistura de Iogurte e misture bem. Despeje a mousse em taças individuais ou em um recipiente grande. Leve à geladeira por cerca de 2 horas ou até que esteja firme. Decore com frutas vermelhas antes de servir, se desejar.

Fonte: DPA, empresa no segmento de lácteos refrigerados no Brasil.