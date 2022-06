Receitas práticas para o dia a dia do jovem adulto

Ter seu próprio cantinho para descansar, poder fazer o que quiser e comer o que quiser são algumas vantagens que quem mora sozinho entende muito bem! Mas é verdade que de vez em quando, com a correria do dia-a-dia, dá uma preguicinha de cozinhar, né?

Embora tenhamos toda a facilidade do mundo sendo melhor amigo dos aplicativos de delivery, tem dias que nosso corpo pede por uma comida caseira. Para dar uma ajuda na vida dos independentes, a Panelux trouxe algumas receitas fáceis e práticas, que podem ser feitas em pouco tempo, e não perdem aquele gosto de comida caseira e saudável!

Omelete

Ingredientes

Foto: Nemoel Nemo – Pixabay – Foto:

2 claras e 1 gema

3 fatias de peito de peru light

5 tomates cereja

1 colher de café de amido de milho

Ervas finas

Sal e pimenta do reino à gosto

Modo de preparo

Coloque em um recipiente as claras e a gema. Misture bem com ajuda de um garfo ou fouet. Corte o peito de peru em pedacinhos e os tomates em rodelas. Coloque todos os outros ingredientes na mistura e mexa bem. O amido de milho ajuda o omelete a ficar fofinho. Em uma Frigideira Panelux antiaderente, coloque um fio de azeite e a mistura toda. Quando você ver que a parte de baixo já está com outra cor e a de cima está cozida, é hora de virar, mas com muito cuidado para não desfazer a omelete. Vá soltando as pontas e com uma espátula grande vire de uma vez. Pronto, é só esperar cozinhar do outro lado.

Dica: coma com uma bela salada de folhas coloridas!

Arroz com brócolis

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 xícara de arroz

1 maço de brócolis

1 caldo de legumes

2 dentes de alho

Cebola e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela coloque o arroz, o alho e a cebola. Coloque um fio de óleo e o sal a gosto. Deixe de lado. Corte o brócolis separando-o em pequenas partes. O talo poderá ser usado. Coloque-o em uma outra Panela e acrescente água até cobrir o brócolis. Coloque o caldo de legumes e 1 pitada de sal. Ferva até ficar al dente, ou ao seu gosto. Pegue a panela do arroz, coloque o brócolis pronto, com a água em cima do arroz. Mexa bastante, para que fique bem misturado. Coloque no fogo por 10 minutos, até que a água quase seque. Após, abaixe o fogo, bem baixo mesmo, tampe a panela e deixe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e aguarde mais 10 minutos. O arroz ficará soltinho.

Frango xadrez simples

Foto: CyberCook – Foto:

Ingredientes

500 g de filé de frango sem pele em cubinhos

2 cebolas médias em cubos

1 pimentão verde em cubos

1 pimentão amarelo em cubos

2 dentes de alho amassados

1 xícara (chá) de champignon fatiado

1/2 xícara (chá) de água

1/4 xícara (chá) de molho shoyu

1 colher (sopa) de amido de milho

2 colheres (sopa) de amendoim torrado

sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira ou panela com o azeite de oliva. Adicione a cebola e o alho e refogue em fogo médio até dourar levemente. Em seguida, acrescente os pimentões e o champignon. Cozinhe em fogo baixo por mais alguns minutos e, então, acrescente o frango em cubinhos. Refogue até que o frango fique bem dourado e cozido. À parte, misture o shoyu, o amido de milho e a água. Misture bem até que o amido tenha sido completamente dissolvido. Acrescente essa mistura à panela e cozinhe em fogo médio, mexendo sem parar, até formar um molho mais grossinho. Transfira para uma travessa de servir e polvilhe o amendoim torrado. Sirva em seguida!