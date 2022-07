Piraquê ensina como fazer Torta de Limão

Com acidez na medida certa e um sabor marcante, a Torta de Limão é querida por muitos. Acredita-se que a origem do doce é norte-americana e a sua primeira versão surgiu na Flórida, nos Estados Unidos, ainda no século 19. Para surpreender aquela pessoa especial com uma sobremesa diferente, a Piraquê, marca de biscoitos e massas da M. Dias Branco, ensina como preparar essa delícia.

Torta de Limão

Ingredientes

2 pacotes de biscoito recheado de limão Piraquê

Recheio dos biscoitos

65 g de manteiga derretida

2 latas de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

Suco de 4 limões

Raspas de 2 limões

Para o merengue

2 claras

⅓ xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Separe o recheio dos biscoitos de 1 pacote e reserve.

Em um processador, triture apenas os biscoitos até obter uma farofa fina.

Adicione a manteiga e bata até obter uma farofa úmida.Em uma forma redonda com papel manteiga, cubra todo o fundo e aperte bem.

Em toda a lateral, disponha os biscoitos recheados, apertando levemente para não caírem. Reserve.

Em um liquidificador, junte o leite condensado, o creme de leite, o suco dos limões, as raspas dos limões e o recheio dos biscoitos. Bata bem.

Sobre a massa, despeje o creme de limão e leve à geladeira por 3 horas.

Enquanto isso, prepare o merengue.

Misture as claras com o açúcar.

Em fogo baixo, leve em banho-maria e misture até o açúcar dissolver.

Retire do banho-maria e bata na batedeira por aproximadamente 6 minutos ou até atingir picos firmes.

Reserve.

Após o tempo indicado, retire a torta da geladeira, finalize com o merengue, doure com um maçarico e sirva.

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Tempo de cocção: 180 minutos