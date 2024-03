Páscoa é excelente oportunidade para obter uma renda extra

Todo ano, a chegada da Páscoa traz consigo não apenas um momento de reflexão e celebração, mas também uma oportunidade para explorar novidades gastronômicas. Nesse contexto, os ovos de chocolate se destacam como protagonistas, e para os amantes da culinária, a opção artesanal tem sido cada vez mais a preferência.

Os ovos industriais, embora facilmente encontrados nas prateleiras das grandes lojas, muitas vezes deixam a desejar em termos de diferenciação e preço. É aí que entra o encanto dos ovos artesanais, que preservam a tradição com um toque de inovação, oferecendo uma variedade de formatos, tipos e tamanhos que vão além do convencional.

Para aqueles que desejam explorar a arte da confeitaria e surpreender, a professora Gisele Costa do Instituto Gourmet- Santo André/SP, separou algumas receitas. Confira:

Colomba Pascal de Chocolate

Ingredientes:

3 ovos

Raspas de limão

1 colher (chá) de essência de amêndoas ou baunilha

180 ml de óleo

120 ml de leite

180 g de açúcar

350 g de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

100 g de gotas de chocolate forneavél (chips show)

Cobertura:

500 g de cobertura fracionada

Confeitos de chocolate de sua preferência

Modo de preparo:

Separe as claras e as gemas. Na batedeira, bata as claras em ponto de neve. Reserve.

Em outra vasilha, bata as gemas junto com o óleo. Continue batendo e crescente aos poucos o açúcar e o leite. Junte a essência de baunilha e as raspas de limão. Coloque a farinha de trigo aos poucos e misture. Junte o fermento químico em pó e misture. Acrescente, aos poucos, as claras em neve agregando bem na massa. Por último, coloque as gotas de chocolate e misture delicadamente. Despeje na forma de papel própria para assar a colomba, sem precisar untar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar. Derreta a cobertura e passe por cima da colomba já fria, decore com confeitos e deixe secar.

Atenção! A cobertura fracionada só deve ser utilizada para cobrir e banhar. Nunca use em recheios ou para fazer ovos de Páscoa, pois não tem cacau em sua composição.

Ovo de Colher

Ingredientes:

500 g de chocolate da sua preferência (ao leite, amargo, ou branco)

Formas para ovos de 3 partes

Utilize o recheio de sua preferência da lista de recheios que passamos

Folhas de papel chumbo

Caixinhas para ovos de colher

Modo de preparo:

Parta o chocolate em pedaços e leve a derreter no microondas em potência máxima, por ciclos de 30 em 30 segundos, ou em banho-maria no fogo médio-baixo. Quando estiver completamente derretido faça a temperagem. Com a ajuda de uma colher comece espalhando um pouco de chocolate em cada orifício das forminhas de ovos, no fundo e também nas laterais. Não encha as forminhas com chocolate para não transbordar, lembrando que vamos rechear. Coloque uma folha de papel manteiga sobre uma bancada e vire as forminhas de chocolate ao contrário, na direção da folha, para escorrer o excesso de chocolate. Quando não escorrer mais vire para cima e reserve na geladeira por 10-15 minutos. É importante realizar este passo para que a casca do ovo fique com a mesma espessura nas laterais. Quando a última camada de chocolate estiver firme preencha o espaço restante com recheio escolhido. Deixe um espaço para decorar com confeitos ou bombom. Acomode em caixinhas para ovos de colher.

Dicas para os confeiteiros de plantão

Para garantir o sucesso na confecção dessas delícias, algumas dicas são essenciais:

Temperagem do chocolate: Fundamental para garantir a textura e o brilho característicos do chocolate, a temperagem é um processo que exige atenção e técnica, mas que faz toda a diferença no resultado final.

Recheios criativos: Experimente combinações inusitadas de ingredientes para criar recheios que surpreendam o paladar e despertem a curiosidade dos seus clientes.

Apresentação impecável: A embalagem é o cartão de visitas do seu produto. Invista em caixas e decorações que valorizem a beleza e a delicadeza das suas criações.

Com essas dicas e receitas, a Páscoa se transforma em uma oportunidade não apenas de celebrar, mas também de explorar a criatividade e encantar os sentidos através da gastronomia.

Fonte: Instituto Gourmet, rede nacional de franquias especializadas em cursos profissionalizantes na área de gastronomia.