Para o fim de semana, prepare pipoca gourmet

O fim de semana vai se aproximando e os pensamentos do que fazer para entreter as crianças não param, não é mesmo? Para te ajudar nessa, Treloso ensina a fazer Pipoca Gourmet, que fica pronta em até 15 minutos. Para saber como fazer, confira a receita abaixo:

Pipoca Gourmet

Ingredientes:

200 g de Biscoito Treloso Recheado Sabor Morango

200 g de Biscoito Treloso Recheado Sabor Chocolate

240 g de milho de pipoca

800 g de chocolate branco

400 g de leite em pó

80 ml de óleo de soja

320 g de açúcar

80 ml de água

Corante rosa (opcional)

Corante marrom (opcional)

Modo de preparo:

Colocar o milho na pipoqueira em fogo alto e esperar ele ficar meio douradinho;

Adicionar o óleo, o açúcar e a água. Fechar a pipoqueira e ir mexendo, aumentando a rotação da pipoqueira até todo milho tiver pipocado;

Retirar a pipoca e dividir em dois bowls grandes;

Derreter o chocolate branco dividido em dois bowls;

Adicionar ao chocolate branco derretido o corante rosa em um bowl e o corante marrom no outro bowl. (opcional);

Despejar o chocolate derretido na pipoca e mexer bem com cuidado para a pipoca não se quebrar. Quando estiver quase sequinha adicionar o leite em pó e o biscoito Treloso recheado sabor chocolate quebradinho. (lembrando que se for usar o corante nessa etapa, é o chocolate derretido com o corante marrom);

Repetir o processo com o biscoito Treloso recheado sabor morango. (se for usar o corante, nessa etapa é o chocolate derretido com o corante rosa). Servir em seguida.

Fonte: Vitarella, segmento de massas e biscoitos no Brasil