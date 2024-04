Para adoçar o paladar: café com muffin

Muffin de banana com mel Baldoni - Foto: Marca Baldoni/Divulgação

O café é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo. Para celebrar o dia mundial dessa iguaria (14 de abril), Baldoni traz receita de Muffin de banana e mel como acompanhamento. A combinação de café e muffin proporciona dose dupla de energia para aproveitar o dia. Além do bolinho, vale adoçar o cafezinho com mel ao invés do açúcar refinado como uma alternativa mais equilibrada à saúde. Que tal adotar essa nova prática em sua rotina?

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Agora é só aproveitar. Vamos à receita!

Ingredientes:

1 banana

1 ovo

2 colheres (sobremesa) manteiga

1 colher (sopa) de Mel Baldoni

1 xícara de mix de castanhas e aveia

1 colher de chá fermento em pó

Cacau em pó e canela a gosto

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Modo de preparo: