Ovo de colher de maracujá com brownie

O protagonista desta receita é o novo creme de amêndoas da A Tal da Castanha. O produto foi formulado para incrementar receitas doces e salgadas com a diferença de possuir baixíssimo teor de saturada, ser zero colesterol, ter menor valor calórico e baixo sódio. Confira o passo a passo abaixo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ingredientes:

Brigadeiro de maracujá:

Polpa de 2 maracujás

1 e ½ xícara de castanha de caju

2 xícaras de açúcar

2 colheres (sopa) de amido de milho

½ colher (chá) de sal

1 caixinha de Creme de Amêndoas da A Tal da Castanha

Brownie:

3 colheres (sopa) de farinha de linhaça dourada

6 colheres (sopa) de água fervente

1 xícara e 6 colheres (sopa) de açúcar

½ xícara de óleo de coco sem sabor

100 g de chocolate sem leite

1 e ¾ de xícara de farinha de trigo

6 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (chá) de fermento químico

¼ de colher de chá de sal

Ovo

500 g de chocolate 60% sem leite

1 receita do brigadeiro de maracujá

1 receita do brownie

Modo de preparo

Brigadeiro de maracujá: Processe as polpas de maracujá e coe o excesso das sementes com uma peneira.

Faça o “leite” condensado batendo a castanha, o açúcar, o amido e o sal no liquidificador até ficar completamente homogêneo.

Cozinhe o suco do maracujá já coado com o “leite” condensado e o creme de amêndoas até o brigadeiro engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela.

Passe para um prato, espalhe e deixe esfriar completamente antes de rechear o ovo.

Brownie: Pré-aqueça o forno a 180ºC e forre uma assadeira de 26,5 x 10,5 cm com uma folha de papel manteiga largo o suficiente para subir as laterais e facilitar a retirada do brownie da forma.

Misture todos os ingredientes líquidos até obter um creme homogêneo, dissolvendo o máximo do açúcar que puder. Adicione os secos por cima dos líquidos e mexa até a massa se formar.

Passe a massa para a forma preparada e leve ao forno aquecido por 20 a 25 minutos ou até secar por cima. Retire do forno, deixe esfriar completamente antes de desenformar e cortar.

Ovo: Derreta e, se desejar, tempere o chocolate.

Molde a casca do ovo com uma forma de silicone e deixe gelar até endurecer.

Retire da geladeira, desenforme e recheie com o brigadeiro e o brownie.

Sobre A Tal da Castanha:

A Tal da Castanha é uma marca genuinamente brasileira que utiliza em sua composição apenas ingredientes de origem natural e vegetal.