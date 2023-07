Massa Pizzaria, um pedaço da Itália pertinho de você

O pedacinho da Itália em Americana tem endereço: Rua Primo Pícoli, 489, no Jardim Girassol. A Massa Pizzaria trabalha com ingredientes frescos e produtos importados para garantir o verdadeiro sabor da Itália, remetendo às tradicionais pizzas napoletanas – uma pizza individual, com massa aerada e leve, geralmente comida com as mãos.

Massa Pizzaria fica na Rua Primo Pícoli, 489, no Jardim Girassol – Foto: Divulgação

A massa é resultado de um trabalho artesanal feito à mão todos os dias, garantindo leveza à pizza. Ela é produzida com farinha 100% italiana, e passa pelo processo de longa fermentação, que dura 48h, e garante benefícios até para a saúde de quem a consome.

No processo de fermentação, a presença de bactérias benéficas faz a pré digestão dos carboidratos proporcionando uma melhor digestão. Além disso, a massa equilibra os níveis de glicose no sangue, prolonga a sensação de saciedade e gera uma excelente absorção de vitaminas.

O cuidado com o sabor da itália não é exclusivo da massa, mas também de todos os ingredientes que constroem a pizza. Os elementos que formam os sabores da Massa Pizzaria são pensados nos mínimos detalhes, desde o molho de tomates pelati amassados à mão importado direto da Itália, à base de mussarela fresca e o queijo Tulha, premiado como o melhor do mundo.

Pizza Mága – Foto: Divulgação

Pizza Ramôn – Foto: Divulgação

Pizza Formá – Foto: Divulgação

A junção de todos os elementos resulta em uma experiência verdadeiramente italiana – apontada pelos clientes fiéis do Massa Pizzaria, que visitam o restaurante para matar a saudade da culinária do país uropeu.

A pizza mais pedida é a Márga, que além de levar o molho italiano e o queijo premiado, conta com tomatinhos confitados e pesto de manjericão feito na casa.

O que esperar da Massa Pizzaria?

“Uma experiência totalmente diferente, desde o atendimento, ambiente, e o sabor da pizza que o cliente nunca experimentou em nenhum outro lugar”, respondeu Paulo Henrique de Miranda, sócio proprietário da pizzaria e desenvolvedor dos sabores e massa das pizzas.

Com garantia de 5 estrelas de avaliação no Google, a Massa Pizzaria tem atendimento acalorado, prezando o conforto e garantindo a melhor experiência para o cliente.

Tortano – Foto: Divulgação

O cardápio abraça todos os gostos, desde os mais tradicionais, aqueles que buscam uma experiência gastronômica, até os vegetarianos, que têm à disposição 11 sabores de pizzas sem carne, sendo três delas veganas.

Crêmie – Foto: Divulgação

Pizza Núta – Foto:

As sugestões de Paulo, são a Ramôn (presunto artesanal defumado, rúcula, raspas de limão siciliano, cebola roxa e azeitona preta fatiada) e a Formá (muçarela Roni, palmito, combinado com brócolis, cebola roxa e azeitona).

Massa Pizzaria

Endereço: Rua Primo Pícoli, 489, Jardim Girassol – Americana

