Let’s Eat: variedade de delícias sem moderação

Se um rodízio Let’s Eat é bom, dois são sensacionais. As delícias do cardápio do Let’s Eat Americana podem ser experimentadas sem moderação nos rodízios mexicano e burguer.

Criados justamente para que os clientes possam conhecer a variedade do Let’s Eat, os rodízios abrem com saborosas entradas. No de burguers, french fries e onion rings. No mexicano, nacho supreme.

O rodízio de burguer tem uma seleção especial de seis lanches da casa, incluindo os queridinhos Steakhouse Burguer, com cebola empanada e todo o sabor do molho barbacue; e The Great 4 Burguer, com mix de queijos e shoyu. Completam a escalação o Bacon Burguer, Salad Burguer, Melted e Italian Burguer.

A viagem à culinária mexicana inclui tacos, burritos, quesadillas e cheese fries, acompanhados dos molhos guacamole, sour cream e salsa roja. A pimenta está presente, mas em diferentes graus – suave no frango, moderada na barbacoa e acentuada no chilli beans.

As delícias vêm em formato mini para que o cliente aproveite toda a variedade dos sabores Let’s Eat. “Tem que vir com fome. São várias opções e tem repetição livre, então foram feitos para comer bem”, contou o gerente da casa, Jonathan Gonçalves.

O melhor é que, a partir de duas pessoas na mesa, é possível pedir um rodízio de cada e provar dos dois. A repetição é ilimitada e cada rodízio custa R$ 74,90 por pessoa. Essa modalidade está disponível de terça, quarta, quinta-feira e domingo.

Os rodízios também são uma opção interessante de cardápio para comemorações. O mezanino do Let’s Eat Americana tem capacidade para até 80 pessoas, e as referências geek na decoração recepcionam com um ambiente especial.

Let’s Eat

Endereço: Rua Primo Picoli, 235, Jardim Girassol

Rua Primo Picoli, 235, Jardim Girassol Telefone: (19) 3461-1464

(19) 3461-1464 Site: www.letseat.com.br

www.letseat.com.br Facebook: /letseatamericana

/letseatamericana Instagram: @letseatamericana

