La Grelha: uma década servindo e vendendo carne Angus certificada

Com mais de 10 anos no mercado, o estabelecimento foi um dos primeiros a adotar o conceito de boutique de carnes em Americana

Além do restaurante com menu à la carte servindo carnes nobres, você sabia que o La Grelha também é boutique de carnes? Com mais de 10 anos no mercado, o estabelecimento foi um dos primeiros a adotar esse conceito em Americana e tem como grande diferencial a venda de carnes certificadas.



Todos os cortes disponíveis no cardápio podem ser levados para casa, com a consultoria dos parrilleros de plantão, incluindo dicas para o preparo. Na boutique, o cliente também encontra temperos, sal para churrasco, vinhos e cervejas especiais. São produtos selecionados para churrascos de alto padrão, indicados para celebrações de momentos especiais com pessoas especiais.

A certificação é o que garante a origem e a qualidade da carne nobre, que terá sempre as mesmas características e o mesmo sabor — mesmo com preparo caseiro. O La Grelha oferece cortes das linhas Red e Black Angus, que tem marmoreio ainda maior e, portanto, mais suculência. Cortes de Wagyu, cordeiro e porco completam uma ampla gama de carnes nobres à disposição.

E para quem se preocupa em encontrar o corte ideal que cabe no bolso, o parrillero e proprietário Sergio Rocha sugere cortes nobres de Angus e Wagyu com preços comparáveis aos de carnes de primeira convencionais. Além disso, o cliente aproveita preços especiais quando almoça no restaurante e deseja levar a carne para fazer em casa.

La Grelha

Endereço: Avenida Armando Salles de Oliveira, 223, Americana – SP

Avenida Armando Salles de Oliveira, 223, Americana – SP Telefone: (19)3645-1606

(19)3645-1606 Horário de funcionamento: Terça e quarta-feira, das 8h às 15h; quinta-feira a sábado, das 9h às 23h, e domingo, das 9h às 16h

La Grelha

Endereço: Condomínio Terras do Imperador

Condomínio Terras do Imperador Telefone: (19)3645-1606

WhatsApp: (19)98211-4969

Facebook: /LaGrelhaOficial

Instagram: @lagrelhaoficial

