Instinto Burger, hamburgueria com gostinho de parrilla

O Instinto Burger chegou recentemente em Americana para ser uma experiência completa. A hamburgueria é artesanal em todos os processos, com o diferencial de os hambúrgueres remeterem à parrilla argentina.

O Instinto Burger é uma hamburgueria artesanal em todos os processos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Foi no começo da pandemia que tudo começou. Lucas Rocha, proprietário da hamburgueria, iniciou o negócio em junho de 2020 com o antigo sócio Pablo – companheiro de farda há 14 anos – cujo pai é argentino.

O sabor altamente diferenciado fez o negócio se destacar na cidade de Pirassununga/SP. Os segredos dos preparos de uma carne saborosa e suculenta foram passados de pai para filho pelo Sr Rúben, que participou ativamente do negócio por um ano, antes de se mudar com seu filho Pablo e a esposa para os EUA.

O hambúrguer mergulhado em uma piscininha de cheddar e outras opções que fazem sucesso no cardápio – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

O cardápio também conta com entradas diferentes e saborosas – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Com o objetivo de levar a tradição de qualidade herdada por um laço quase que familiar, o jovem empreendedor Lucas e sua esposa Isadora decidiram expandir o negócio pelo modelo de franquias e, para isso, criaram um projeto piloto para proporcionar o que chamam de experiência imersiva em sua segunda unidade, localizada em Americana.

A temática da hamburgueria dialoga com o instinto mais primitivo do ser humano: o instinto selvagem, instinto de caçador. O ambiente rústico é formado pelos 4 elementos do Instinto – pedra, madeira, fogo e a lança do logotipo da marca.

O espaço é aconchegante e ambientado com o tema da hamburgeria – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

O espaço diferenciado e aconchegante conversa com todo o cardápio, que traz os nomes das categorias e dos itens remetendo à temática selvagem. Na categoria “campeões da selva” é possível encontrar os mais pedidos e “diferentões” da casa.

Anel de cebola enrolado com bacon (Lenda da Selva), hambúrguer mergulhado em uma piscininha de cheddar (Piscininha do Caçador) e um catupiry empanado com pedaços de bacon por dentro (Predador de Catupiry) são detalhes que saltam aos olhos.

O cardápio também conta com entradas diferentes e saborosas, como a “Coxinha sem massa”, drinks autorais e sobremesas de dar água na boca, além de uma página dedicada aos vegetarianos.

Instinto Burger

Unidade Americana

Endereço: Praça da Bandeira 51, Jardim Girassol

Praça da Bandeira 51, Jardim Girassol Dias e horário de funcionamento: segunda a quarta-feira, das 18h às 22h; quinta-feira das 18h às 23h; sexta-feira a domingo, das 18h à 0h

segunda a quarta-feira, das 18h às 22h; quinta-feira das 18h às 23h; sexta-feira a domingo, das 18h à 0h WhatsApp: (19) 99655-4566

Unidade Pirassununga

Endereço: Rua Andradas 387, Centro

Rua Andradas 387, Centro Dias e horário de funcionamento: segunda a quarta-feira, das 18h às 22h; quinta-feira das 18h às 23h; sexta-feira a domingo, das 18h à 0h

segunda a quarta-feira, das 18h às 22h; quinta-feira das 18h às 23h; sexta-feira a domingo, das 18h à 0h WhatsApp: (19) 2134-4366

Instagram: @instintoburger

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.