Dia de cozinhar com atum acontece nesta semana; confira algumas receitas

O Dia Mundial do Atum é celebrado anualmente no dia 2 de maio e foi implementado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2016. O objetivo foi sensibilizar a comunidade internacional para a importância de conservar e proteger esta espécie, importante para várias economias nacionais e para a alimentação humana. Ele é um peixe importante para a alimentação humana, uma vez que é rico em omega-3, proteínas, minerais e vitamina B12. Sua pesca requer o uso de embarcações e tecnologias de última geração que, por sua vez, provocam um custo mais alto para quem quer capturá-lo. Isso sem falar na intensa demanda pelo Atum Azul e a publicidade gerada por meio de leilões no Japão que contribuem significativamente para inflacionar seu valor ainda mais.

Refogado agridoce de legumes e atum

Arroz

1 xícara (chá) de arroz

400 ml de água

Sal a gosto

Refogado de legumes

1 colher (sopa) de óleo de gergelim

1/2 xícara (chá) de ervilha torta cortada em três

1 cebola pequena cortada em tiras

1 xícara (chá) de acelga japonesa rasgada

Sal a gosto

1 colher (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de vinagre de arroz

1 lata de Atum Sólido em Óleo Gomes da Costa 170g

Modo de preparo

Arroz: Lave bem o arroz com água, até ela sair limpa. Escorra o arroz numa peneira. Coloque numa panela e junte a água. Leve ao fogo alto até ferver. Mexa o arroz, tampe a panela e reduza para fogo baixo. Cozinhe por cerca de 15 minutos ou até a água secar e o arroz ficar cozido. Deixe o arroz descansar, sem destampar, por cerca de 15 minutos. Destampe e mexa com um garfo para soltar os grãos.

Refogado de legumes: Aqueça o óleo, junte a ervilha e a cebola. Refogue por cerca de 3 minutos ou até começarem a murchar. Junte a acelga e tempere com sal, o açúcar e o vinagre. Cozinhe por mais 2 minutos em fogo baixo. Retire do fogo e junte o atum com seu óleo.

Montagem: Coloque o arroz quente numa travessa. Sobre ele distribua o refogado de legumes e atum. Sirva em seguida.

Finalização: Acrescente cenoura em tiras finas ao refogado de legumes.

Dica: Este arroz só é cozido em água e sal. O sabor do prato é dado pelo refogado de legumes e seu caldinho.

Salpicão Gomes da Costa

Molho

1 pote de iogurte natural (200g)

1 colher (sopa) de maionese

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de mostarda

Salpicão

3 colheres (sopa) de uva passa sem sementes

1 maçã verde com casca cortada em cubos pequenos

2 cenouras médias raladas no ralo grosso

1 pimentão médio vermelho cortado em tirinhas

2 latas de Atum Sólido ao Natural Gomes da Costa (340g)

1 colher (sopa) de salsa picada

Sal a gosto

Modo de preparo

Molho: Numa tigela junte o iogurte, a maionese, o azeite e a mostarda. Misture e reserve.

Salpicão: Numa tigela junte as passas, a maçã, a cenoura, o pimentão vermelho, o atum escorrido e a salsa. Tempere o salpicão com o molho reservado e misture. Se necessário tempere com sal a gosto.

Batata rosti com atum

Ingredientes

4 batatas grandes

2 latas de Atum Sólido ao natural Gomes da Costa 340g

4 colheres (sopa) de manteiga derretida

2 colheres (sopa) de salsinha fresca picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Baby alfaces de duas cores

Cebola roxa fatiada

Creme azedo para servir

Modo de preparo

Abra a lata de atum, drene o líquido e reserve. Descasque e rale as batatas em um ralador grosso. Coloque as batatas raladas em uma peneira e pressione para remover o excesso de líquido. Transfira as batatas para um bowl. Adicione a manteiga derretida e a salsinha picada. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem para incorporar todos os ingredientes. Aqueça um pouco de óleo em uma frigideira grande em fogo médio. Espalhe uma camada fina da mistura de batata na frigideira, pressionando levemente para compactar. Cozinhe a batata rosti por cerca de 5-7 minutos de cada lado, ou até que fique dourada e crocante. Quando estiver pronta, retire-a da frigideira e transfira-a para um prato grande. Coloque o creme azedo por cima, o atum e a salsinha picada. Sirva com as folhas de alface e cebola roxa fatiada.

Barquetes de abobrinha recheadas de atum

Ingredientes

3 abobrinhas pequenas (cerca de 500g)

1 lata de atum sólido em óleo sabor defumado Gomes da Costa

1 tomate pequeno cortado em cubos pequenos

2 colheres (sopa) de cebola picada

1 dente pequeno de alho amassado

1 colher (sopa) de salsa picada

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Corte as pontas das abobrinhas e lave-as bem. Corte cada uma ao meio, no sentido horizontal. Leve ao fogo brando para cozinharem em água abundante temperada com sal. Cozinhe até que enfiando-se um garfo nas abobrinhas ele entre com pouca dificuldade. Escorra e retire o excesso de miolo com o auxílio de 1 colher de chá. Reserve o miolo. Numa tábua, vire as abobrinhas com a abertura voltada para baixo e deixe-as escorrer. Reserve. Numa tigela junte o atum com seu óleo, o tomate, a cebola, o alho, a salsa e o miolo das abobrinhas reservado. Tempere com sal e pimenta a gosto. Misture e reserve. Numa assadeira antiaderente, distribua as metades de abobrinhas. Recheie com a mistura de atum. Salpique o queijo pela superfície. Leve ao forno médio (180ºc), preaquecido por cerca de 15 minutos ou até o queijo derreter e a abobrinha ficar bem quente. Sirva em seguida.

Quiche de atum sem glúten

Massa

1 caldo de legumes

1 ovo

1 1/2 xícara (chá) de farinha de arroz

4 colheres (sopa) de margarina

2 colheres (sopa) de água

Recheio

3 ovos

1 embalagem de creme de leite

1 xícara (chá) de leite

2 latas de Atum Sólido em Óleo Gomes da Costa

Sal e pimenta do reino a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Massa: Dissolva o caldo de legumes no ovo. Numa tigela junte a farinha de arroz, o caldo dissolvido no ovo e a margarina. Misture bem até a massa ficar ligada e homogênea (se necessário acrescente a água aos poucos). Forre com a massa o fundo e as laterais de uma fôrma redonda de fundo removível (com cerca de 20cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até massa começar a assar.

Recheio: Numa tigela junte os ovos inteiros e o creme de leite. Misture bem. Adicione o leite, o atum com o óleo de 1 lata e tempere com sal e pimenta a gosto.

Montagem: Retire a massa do forno, distribua o recheio e leve novamente ao forno por mais 30 minutos ou até que o recheio asse e a superfície doure ligeiramente. Espere amornar para desenformar.

Macarrão ao pesto com atum (rigatoni)

Ingredientes

1 lata de atum sólido em óleo Gomes da Costa

½ pacote de macarrão rigatoni

1 xícara (chá) de azeite

2 dentes de alho

½ xícara (chá) de nozes picadas

1 xícara (chá) de folhas de manjericão

1 xícara (chá) de salsinha

1 xícara (chá) parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Antes de escorrer, reserve 1 xícara (chá) da água do cozimento. Para fazer o pesto, adicione em um copo de liquidificador o azeite, os dentes de alho, as nozes picadas, as folhas de manjericão, a salsinha e metade do parmesão ralado, bata aos poucos no modo pulsar até o ponto desejado, ajuste o sal e reserve (dica: o restante do pesto pode ser armazenado até 15 dias na geladeira, use em saladas e outros preparos). Em uma frigideira grande em fogo médio, junte o macarrão escorrido com o pesto e metade do atum sólido em óleo, salteie em fogo alto para incorporar todo o sabor do molho, ajuste o sal e acrescente 3 colheres (sopa) da água do cozimento. Mexa e desligue. Sirva as porções individuais com o restante do atum e finalize com parmesão ralado a gosto.

Salada oriental de quinoa com atum

Ingredientes

2 latas de Atum Sólido Yellowfin Natural

200 g de mix de quinoa (branca, vermelha e preta)

Azeite Extra Virgem Gomes Da Costa a gosto

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

1 colher sopa de óleo de gergelim

Para os pepinos

2 pepinos japonês em rodelas bem finas

100 ml de vinagre de arroz

50 g de açúcar

½ colher (chá) de sal

Para o molho tarê

100 ml de shoyo

50 ml de vinagre de arroz

50 ml de água

80 g de açúcar

Gergelim a gosto para decorar

Modo de preparo

Coloque a quinoa numa panela e cubra com água. Leve ao fogo e assim que começar a ferver cozinhe por 20 minutos. Escorra o excesso de água e tempere a quinoa com azeite, sal, pimenta e o óleo de gergelim, reserve. Para os pepinos coloque-os numa tigela e tempere com sal. Deixe descansar por 10 minutos e depois esprema bem para tirar toda a água dele. Prepare o tempero colocando o vinagre com o açúcar e o sal numa panela pequena. Leve para cozinhar em fogo baixo até reduzir pela metade. Assim que esfriar coloque sobre os pepinos e deixe na geladeira. Para o molho tarê coloque também numa panela pequena, o shoyu, a água, o vinagre e o açúcar numa panela pequena. Deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir pela metade. Monte as tigelas individuais com a quinoa, o pepino em conserva, as lascas de atum e tempere com o molho tarê. Finalize com o gergelim salpicado por cima.

Dica: Se você preparar os pepinos um dia antes eles ficam ainda mais gostosos.

Cesto de massa fillo, atum, ricota e damasco

Ingredientes

1/3 da embalagem de massa fillo descongelada (cerca de 100g)

2 xícaras (chá) de ricota fresca, amassada

1 lata de Atum Sólido em Óleo Gomes da Costa

1 tomate maduro e firme cortado em cubinhos, sem sementes

3 colheres (sopa) de azeitonas verdes picadas

1 colher (sopa) de cheiro verde picado

Noz-moscada ralada a gosto

1 colher (sopa) de manjericão fresco picado

1 xícara (chá) de damasco picado grosseiramente

1 xícara (chá) de castanha de caju picada grosseiramente

1 colher (sopa) de maionese

1 colher (sopa) de azeite extra virgem

Sal se necessário

Modo de preparo

Desenrole a massa fillo com muito cuidado. Corte-a em 24 quadrados de 14cm. Una 2 quadrados de massa, um sobre o outro formando 12 quadrados. Separe 12 refratários redondos com cerca de 10 cm de diâmetro e 4,5cm de altura. Em cada refratário coloque 1 quadrado de massa e afunde o centro e as laterais da massa, para que ela adquira o formato do refratário, formando uma cesta (é importante que as pontas da massa não caiam sobre a borda do refratário, pois isso vai dificultar no momento de desenformar a cestinha). Distribua os refratários numa assadeira e leve-os ao forno médio (180ºC), preaquecido por cerca de 15 minutos. Numa tigela junte a ricota, o atum com seu óleo e o tomate picado. Adicione as azeitonas, o cheiro verde, a noz-moscada, o manjericão, o damasco e a castanha de caju. Envolva a mistura na maionese e no azeite. Tempere com sal a gosto. Desenforme as cestinhas e recheie-as com o recheio de ricota e atum.

Porções: 12