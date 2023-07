Flamma agora tem hamburgueria fast food

Em meio aos drinks e bebidas dos happy hours do Flamma Bar, os lanches sempre fizeram sucesso entre a clientela, seja pelo sabor incomparável ou pelo queijo especial da casa. Agora, para atender os fãs dos hambúrgueres – que correspondem a 50% das vendas de lanches da casa -, o Flamma também é Burger!.

O queijo especial da casa está em todos os lanches do Flamma Burger

– Foto: Divulgação

O Flamma Burguer fica na Rua Abolição, 1269 – Vila Santa Catarina, Americana – Foto: Divulgação

O Flamma Burger, a nova casa do Grupo Flamma em Americana, tem a proposta de ser um fast food acessível e verdadeiramente rápido. As escolhas feitas na criação de cada hambúrguer que compõem o cardápio foram estratégicas para garantir o sabor e qualidade do lanche no delivery – o forte da hamburgueria.

O cardápio garante o sabor e a qualidade do lanche no delivery – Foto: Divulgação

O hambúrguer smash, técnica que prensa a carne diretamente na chapa criando uma casquinha carregada de sabor, é a garantia de qualidade do Flamma Burger na hora da entrega. Por ser smash, a maior parte dos lanches de carne bovina leva dois hambúrgueres, totalizando 160 gramas de carne.

E quando se trata do Flamma, não poderia ser diferente: o “nosso queijo”, mistura especial idealizada pelos restaurantes para os hambúrgueres, está presente por todo o cardápio, quase unanimidade nos lanches, opcional na batata, ou à parte para fazer combinações diversas.

Flamma Bar está localizado na Rua Fortunato Faraone, 1427 – Vila Frezzarin – Foto: Divulgação

Drinks e bebidas do Flamma Bar – Foto: Divulgação

Dois restaurantes diferentes, com propostas distintas, mas com a qualidade do Grupo Flamma e, que em breve, somarão a um terceiro empreendimento.

Flamma Burger

Endereço: Rua Abolição, 1269 – Vila Santa Catarina, Americana

Rua Abolição, 1269 – Vila Santa Catarina, Americana Horário de Funcionamento: domingo à quinta das 12h às 23h; sexta e sábado das 12h à 01h da manhã

domingo à quinta das 12h às 23h; sexta e sábado das 12h à 01h da manhã Instagram: @flamma.burger

Flamma Bar

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 1427 – Vila Frezzarin, Americana

Rua Fortunato Faraone, 1427 – Vila Frezzarin, Americana Horário de Funcionamento: terça a quinta-feira e domingo, das 17h às 23h; sexta-feira e sábado, das 17h à 0h

terça a quinta-feira e domingo, das 17h às 23h; sexta-feira e sábado, das 17h à 0h Instagram: @flamma.bar

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.