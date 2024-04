Feriado é dia de preparar receitas afetivas para o almoço em família

Se na semana a comida mais prática foi a única alternativa possível, no feriado, é hora de caprichar na refeição, afinal, o dia de descanso também é perfeito para reunir a família em volta da mesa e atualizar as conversas. Para fazer bonito, não é preciso gastar horas na cozinha, a dica principal é usar a criatividade e fazer boas combinações.

Para isso, Fortaleza, marca cearense de massas e biscoitos da M. Dias Branco, ensina como fazer Carbonara Express, que traz o sabor intenso do bacon aliado ao Spaguetti Fortaleza. A receita, finalizada com salsa picada, se destaca pela cremosidade. Agora é só colocar em prática o passo a passo, lembrando que o prato leva de 20 a 30 minutos para ficar pronto e rende até 4 porções. Celebre os bons momentos com quem você ama com muita troca de afeto e sabor. Aproveite!

Carbonara Express

Ingredientes:

1 pacote de Spaguetti Fortaleza Express

150g de bacon cortado em tiras

½ de creme de leite

1 ovo

½ cebola

Salsa picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, frite o bacon, na própria gordura, até dourar, adicione a cebola e refogue-os.

Adicione o creme de leite e mexa por 3 minutos.

Cozinhe o macarrão e adicione imediatamente a mistura de bacon com creme de leite.

Coloque o ovo inteiro na mistura e apague o fogo.

Envolva tudo com a ajuda de dois garfos: o ovo deve cozinhar no calor do molho e da massa.

Tempo de preparo: 20 minutos

Porções: 4 porções

Fonte: Fortaleza, marca de massas, biscoitos e torradas.