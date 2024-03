Diferentes formas de utilizar os ovos de Páscoa

A Páscoa é um evento religioso celebrado em todo o mundo e que carrega o significado de esperança e renovação. Durante a festividade, acontecem as tradicionais trocas de chocolates, principalmente de ovos, um dos maiores símbolos pascais.

Hoje em dia, os ovos de Páscoa têm recheios com sabores diferentes dos clássicos de chocolate e suas variações, como pistache, caramelo salgado, frutas e matchá. Além das nuances de paladar, também é possível inovar na apresentação do doce de diversas maneiras.

A Mococa, tradicional marca brasileira de laticínios e especialista em sobremesas, separou duas formas diferentes de incorporar o chocolate dos ovos de Páscoa no cardápio especial da ocasião. Experimente o passo a passo de um cremoso ovo na travessa e um pavê de dar água na boca. Aproveite!

Ovo de Páscoa na travessa

Ovo de pascoa na travessa – Foto:

Ingredientes

400 g de Mistura de Creme de Leite Mococa

3 caixinhas de Mistura Láctea Condensada Mococa

2 caixinhas de leite (usar a caixinha da Mistura Láctea Condensada como medida)

6 gemas peneiradas

400 g de chocolate ao leite e meio amargo

2 colheres (sopa) de maizena

1 colher (sobremesa) de baunilha

Modo de preparo

Leve ao fogo a Mistura Láctea Condensada, o leite, as gemas e a maizena. Mexa até engrossar.

Assim que retirar do fogo, acrescente a Mistura de Creme de Leite, misture e reserve 1/3 do creme branco. No restante, jogue os 400g de chocolate meio amargo picados.

Em uma travessa, coloque uma camada do creme de chocolate, uma camada do creme branco (que estava reservado) e mais uma camada do creme de chocolate.

Por fim, derreta o chocolate ao leite e espalhe por cima.

Tempo de preparo: 30 minutos

Pavê de ovo de Páscoa

Tempo de preparo: 45 minutos

Ingredientes

1 caixinha de Mistura Láctea Condensada Mococa

200 ml Mistura de Creme de Leite Mococa

350g de ovo de Páscoa picado

4 colheres de sopa de chocolate ou cacau em pó

250g de cream cheese

1 xícara de açúcar refinado ou de confeiteiro

½ pacote de biscoito de maizena picado

Calda de caramelo

Modo de preparo

Prepare o creme de chocolate: coloque a Mistura Láctea Condensada, a Mistura de Creme de Leite e o chocolate ou cacau em pó numa panela. Leve ao fogo médio-baixo e mexa até engrossar. Desligue e deixe esfriar.

Para o creme branco, bata o cream cheese e o açúcar com a ajuda da batedeira até conseguir uma mistura cremosa.

Monte o pavê: no fundo de uma assadeira coloque uma camada de creme de chocolate, polvilhe um pouco do ovo e biscoito misturados. Em seguida, adicione um pouco de calda de caramelo e cubra com uma camada de creme branco. Repita até chegar ao topo.

Decore seu pavê de ovo de Páscoa com os demais pedaços de ovo e biscoito ou, se não tiver sobrado, com raspas de chocolate. Reserve na geladeira até ao momento de servir.

Créditos: Mococa