Dia Mundial do Café: celebre a data com diferença e sabor

Em 14 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Café. A data foi instituída pela indústria cafeeira por conta desta bebida ser a segunda mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água. Seja acompanhado ou sozinho, o café faz parte do dia a dia de todos os brasileiros. Marca presença desde o momento em que acordamos, até depois do almoço e no fim da tarde. Não por acaso o café da manhã e da tarde levam esse nome, pois sempre são regados de muito café.

Vitarella, marca de destaque no segmento de massas e biscoitos no Brasil, acredita que se tem diferença, tem sabor. Por isso, convida seus consumidores a tornarem seu 14 de abril, um domingo, ainda mais especial, com uma receita que leva café.

Que tal uma Torta de Biscoito Maria e Ganache de Café? A leveza e sabor do Biscoito Maria Vitarella é complementada com o amargo do café. Como é servida gelada, a torta é a sobremesa ideal para o almoço de domingo ou o café da tarde.

Torta de Biscoito Maria e Ganache de Café

Ingredientes:

150 g de chocolate ao leite

1/2 xícara de café bem forte

1 lata de creme de leite

1 pacote de Biscoito Doce Maria Tradicional Vitarella

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Chocolate em pó a gosto

300 g de doce de leite

Modo de preparo:

Derreta o chocolate ao leite.

Adicione o café e 2 colheres (sopa) de creme de leite.

Deixe esse creme na geladeira até ficar firme.

Cubra as laterais e o fundo de uma forma de fundo removível com o biscoito. Adicione todo o creme.

Cubra com mais biscoito e adicione o doce de leite.

Separadamente, misture o restante do creme de leite restante com a essência de baunilha.

Adicione mais uma camada de biscoito e em seguida a mistura do creme de leite.

Deixe gelar bem e na hora de servir finalize com chocolate em pó

