Surpreenda seus familiares com uma saborosa Lasanha de Strogonoff - O Liberal

Já pensou em usar strogonoff como recheio? Se ainda não, essa é a hora, já que a Estrela te ensina a preparar Lasanha de Strogonoff de Filé Mignon. A receita também pode ser preparada com o sabor de sua preferência.

Lasanha de Strogonoff de Filé Mignon

Ingredientes:

1 embalagem de Lasanha Estrela

9 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 litros de leite

5 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas, picadas

5 dentes de alho, picados

12 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 litro de polpa de tomate

1kg de filé mignon, em tirinhas

2 colheres (sopa) de catchup

2 tabletes de caldo de carne

300g de champignon, em fatias

400g de mussarela, em fatias

300g de batata palha

a gosto sal, orégano, pimenta-do-reino, noz moscada e salsinha picada

Modo de preparo:

Strogonoff de filé mignon: Numa panela média, aqueça 4 colheres (sopa) de manteiga ou margarina, refogue 1 cebola e 3 dentes de alho. Junte 1 kg de filé mignon e refogue até dourar a carne. Acrescente 2 colheres (sopa) de catchup, 2 tabletes de caldo de carne, 2 xícaras (chá) de água quente, 300g de champignon e deixe refogar por 10 minutos. Acerte o sal, tempere com a salsinha e reserve.

Molho de tomate: Numa panela média, aqueça 5 colheres (sopa) de azeite, refogue 1 cebola e 2 dentes de alho. Junte 12 tomates, 1 litro de polpa de tomate, 2 xícaras (chá) de água e deixe apurar. Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino, orégano e reserve.

Molho branco: Numa panela média, aqueça 5 colheres (sopa) de manteiga ou margarina e doure 5 colheres (sopa) de farinha de trigo.Junte 2 litros de leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar.Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino, noz moscada e reserve.

Montagem: Divida o molho branco e o molho de tomate em 3 partes, as tiras de lasanha em 4 e as fatias de muçarela e o strogonoff de filé mignon em 2. Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho branco, fatias de mussarela, tiras de lasanha, molho de tomate, strogonoff de filé mignon, tiras de lasanha, molho branco, fatias de mussarela, tiras de lasanha, molho de tomate, strogonoff de filé mignon, tiras de lasanha, molho branco e molho de tomate. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 40 minutos. Retire o papel-alumínio, espalhe por cima a 300g de batata palha e deixe no forno por mais 10 minutos. Retire do forno e espere 5 minutos antes de servir.

Dica do chefe: Para a lasanha ficar perfeita, coloque as tiras sempre entre os molhos e não se esqueça de utilizá-los ainda quentes. Para cada 500g de massa utilize no mínimo 3 ½ litros de molho. Querendo reduzir o tempo de preparo, deixe a lasanha montada por 10 minutos antes de levá-la ao forno.

Rendimento: 15 porções

