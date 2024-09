Dia Mundial da Paella: aprenda a preparar o tradicional prato espanhol

Chef Fabio Benedetti abriu o livro de receitas da família e compartilhou o passo a passo completo para acertar no prato, com dicas exclusivas

Paella del Pepe | Por chef Fabio Benedetti - Foto: Divulgação

Hoje, dia 20 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Paella. Reconhecida internacionalmente por seu sabor inesquecível, a paella é um prato tradicional espanhol que conquistou o paladar de todo o mundo.

Em São Paulo, localizado no bairro do Ipiranga, o Paellas Pepe se consolidou como um dos principais restaurantes da cidade. Seguindo uma tradição familiar, a casa é reconhecida por sua receita especial. Para celebrar a data, o chef Fabio Benedetti, que também é sócio do restaurante, abriu seu livro de receitas e ensinou o passo a passo completo para a paella perfeita.

Paella del Pepe | Por chef Fabio Benedetti

Ingredientes

100 ml de azeite de oliva espanhol

1,5 kg de sobrecoxa de frango em pedaços

500 g de cebolas picadas

300 g de pimentões coloridos picados

300 g de vagem ou ervilha torta picadas

500 g de tomates sem pele picados

1 punhado de salsinha e 4 dentes de alho socados em pilão

500 g de vôngole (marisco branco) vivo

2,5 litros de caldo de vôngole (marisco branco)

500 g de mexilhão meia concha (separe 8 mexilhões para decorar)

400 g de lulas cortadas em anéis

300 g de camarão descascado

1,5 kg de arroz valenciano Bomba (importado) ou nacional tipo parboilizado

1 kg de lagostim inteiro

1 kg de camarão graúdo inteiro

50 g de ervilha fresca pré-cozida

2 pitadas de açafrão

2 colheres (chá) corante alimentar espanhol

Sal a gosto

Modo de preparo

Caldo: Em uma panela coloque 3 litros de água para ferver. Lave os vôngoles em água corrente e em seguida adicione na panela com água. Quando levantar fervura, retire com uma escumadeira a espuma que se formou e descarte. Deixar ferver por 3 minutos. Na sequência, retire os vôngoles da panela. Deixe o caldo descansar, e com muito cuidado, passar o mesmo para outro recipiente, descartando o fundo que pode conter areia.

Paella: Em uma paellera ou frigideira grande, aqueça o azeite e frite o frango até dourar bem, em seguida, acrescente a cebola e deixe dourar, acrescenter a vagem e depois o pimentão ao refogado. Em fogo alto, fritar bem estes legumes, sempre mexendo para não queimar, adicionando três pitadas de sal, os vôngoles, bem como, os mexilhões. Deixe na panela por mais 5 minutos e coloque o tomate, a salsinha e o alho. Refogue por mais 15 minutos em fogo médio/baixo. Aos poucos acrescente o caldo, até cobrir o rebite da alça da paellera, adicione o açafrão e o colorante e, após levantar fervura, coloque as lulas e o camarão. Misturar bem e acerte o sal (deve estar bem presente, pois ainda receberá o arroz). Adicione o arroz e misture bem, em seguida, acrescente os lagostins e camarões sobre a paella, que irão cobrir o arroz, formando uma “tampa”. Finalize decorando com os mexilhões e a ervilha fresca, bem como, salpicar sal sobre os camarões e lagostins, e aguardar o cozimento do arroz. Assim que o caldo evaporar, o arroz e os crustáceos estarão cozidos, ficando pronta para ser degustada.