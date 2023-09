Dia Mundial da Banana: aprenda a fazer duas tortas com a fruta

A banana é a fruta preferida dos brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Não é para menos. Além de saborosa, ela é versátil e combina com uma infinidade de receitas, como bolos, gelatinas, sucos, wraps e até mesmo sanduíches. Também oferece benefícios à saúde, como ser rica em potássio, por exemplo. Com tantas características positivas, ela ganhou uma data somente dela: 22 de setembro.

Para ajudar os consumidores que desejam celebrar essa fruta tão querida, a Companhia Wickbold, que detém a marca de mesmo nome e a Seven Boys, apresenta dois preparos.

Um deles é o Cheesecake de Banana e Caramelo feito com o 100% Nutrição Tradicional da Wickbold, enquanto o outro é a Torta de Banana com Pão de Forma utilizando a linha Sanduíche da Seven Boys.

Confira as receitas abaixo:

CHEESECAKE DE BANANA E CARAMELO

Ingredientes

7 fatias de pão 100% Nutrição Tradicional

4 bananas nanicas fatiadas

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

300g de cream cheese em temperatura ambiente

300ml de creme de leite fresco

1 sachê de gelatina em pó sem sabor

Calda de caramelo à gosto para servir



Modo de preparo

Aqueça uma frigideira, adicione as fatias de banana, o suco de limão e o açúcar mascavo. Mexa com uma espátula para o açúcar se dissolver e misturar com as bananas. Desligue o fogo assim que elas estiverem cozidas;

Em uma batedeira, acrescente o cream cheese em temperatura ambiente e bata até que fique aerado e fofo;

Hidrate a gelatina em pó sem sabor e misture ao cream cheese;

Acrescente também as bananas cozidas e bata novamente até que tudo se misture;

Em outro bowl, bata o creme de leite fresco até que atinja ponto de chantilly. Incorpore-o à mistura de cream cheese e bananas – aos poucos e com cuidado para que não perca a aeração. Reserve;

Em uma forma redonda e de fundo removível (24 cm), posicione as fatias do pão 100% Nutrição Tradicional Wickbold, forrando o fundo e as laterais;

Leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por cinco minutos. Retire do forno e espere esfriar;

Despeje o creme reservado sobre a base de pães e leve para a geladeira por pelo menos 2 horas;

Decore com fatias de banana e sirva acompanhado de calda de caramelo.

TORTA DE BANANA COM PÃO DE FORMA – SEVEN BOYS

Ingredientes

12 fatias de Pães de Forma da Linha Sanduíche rasgadas

6 bananas cortadas em rodelas

½ xícara (chá) de leite desnatado

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (café) de canela em pó

1 colher (sopa) de aveia



Modo de preparo

Forre o fundo de uma assadeira retangular média com 1 camada de pedaços de pão, seguida por 1 camada de rodelas de banana (aproximadamente 2 bananas).

Misture o leite, o açúcar e a canela. Despeje 1/3 sobre as bananas;

Coloque mais 1 camada de pães, 1 de bananas e regue com mais 1 parte do líquido.

Por fim, faça a terceira camada.

Com a ajuda das mãos, compacte bem as camadas, pressionando a torta;

Salpique aveia em flocos e leve para assar em forno médio (220°C) por aproximadamente 30 minutos.

Sirva quente ou fria.

