Coma à vontade no Dona Maria: comida caseira e feita com amor

Nomeado em homenagem à matriarca Maria Ivete Antoniassi, a rede de restaurantes Dona Maria nasceu do sonho de servir refeições caseiras e populares com qualidade e preço justo. Sete anos depois, o negócio familiar inclui cinco restaurantes nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Os restaurantes prezam pela comida com tempero simples e preparo amoroso, servida à vontade pelo próprio cliente em um ambiente acolhedor.

Diariamente são 15 opções de pratos quentes, duas saladas e sobremesas. Todas as quintas-feiras, o prato especial é a dobradinha. Às quartas e sábados é dia de feijoada e, às terças, de moela. O preço é único, R$ 16,99 por pessoa.

Comida caseira e farta, servida em ambiente acolhedor, é o destaque da rede Dona Maria – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com a pandemia da Covid-19, para continuar com a dinâmica em que os clientes se servem e comem à vontade com segurança, os restaurantes oferecem estrutura para que as pessoas lavem as mãos antes de entrar nos ambientes, além de disponibilizarem álcool em gel, luvas, e o correto distanciamento entre as mesas.

Todos os restaurantes funcionam em locais abertos e com boa ventilação, com localização estratégica.

A ideia é que todos se sintam bem-vindos e à vontade nas dependências de todas as unidades do Dona Maria.

Já para quem prefere o delivery, a rede de restaurantes conta com uma equipe com 15 motoboys, atendendo todos os bairros de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Rede de restaurantes Dona Maria

WhatsApp: (19) 99121-9112

Telefone: (19) 3626-3663

Facebook.com/DonaMariaRestauranteSBO

Dona Maria 1 – Americana

Avenida Abdo Najar, esquina com a Rua Tibiriçá – Bairro Conserva

FoneFome: 3407-7794

Dona Maria 2 – Santa Bárbara d’Oeste

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 672 – Jardim Gerivá (Mollon)

FoneFome: 3626-3663

Dona Maria 3 – Nova Odessa

Rua Aristeu Valente, 228 – Centro

FoneFome: 3363-7454

Dona Maria 4 – Santa Bárbara d’Oeste

Rua Limeira, 1799 – Cidade Nova

FoneFome: 3626-0459

Dona Maria 5 – Americana

Avenida Paschoal Ardito, 1755 – Vila Bertine

FoneFome: 3604-3067

