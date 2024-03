Chef Vivian Araújo apresenta delícias da culinária portuguesa para um almoço na Páscoa

Junto com a chef, apresentadora do Papo De Cozinha e especialista em culinária francesa, a Vivenda do Camarão apresenta duas receitas deliciosas para a Páscoa



Preparar pratos tradicionais da culinária portuguesa é muito mais do que apenas cozinhar; é mergulhar em uma jornada gastronômica que remete às tradições e sabores únicos de Portugal.

Com sua maestria na cozinha, a Chef Vivian Araújo compartilha duas receitas que certamente irão satisfazer até os paladares mais exigentes: o clássico Bacalhau à Gomes de Sá e o requintado Lombo de Bacalhau à Moda Portuguesa. Com um toque de habilidade e amor pela culinária, você pode surpreender seus convidados em um almoço de Páscoa inesquecível que não apenas alimenta o corpo, mas também alimenta a alma, trazendo consigo toda a tradição e história de Portugal.

Bacalhau à Gomes de Sá

Ingredientes

Batata palha caseira

2 batatas asterix lavadas

Vinagre de álcool a gosto

Sal a gosto

Óleo para fritar

Bacalhau

500 g de bacalhau em lascas e desfiado-reymar (dessalgado)

2 cebolas em tiras finas

1 xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço

3 ovos cozidos e picados06 dentes de alho picados

Tomates cerejas a gosto

½ xícara (chá) de caldo de legumes

½ xícara (chá) de vinho branco

Azeite a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Batata palha: Faça o espiral de batatas ou passe-as no ralador grosso. Lave em água com uma peneira. Escorra a primeira água e deixe de molho com vinagre de álcool e água por 10 min. Seque bem e frite em óleo quente (160c), tempere e reserve.

Bacalhau: Aqueça uma frigideira com bastante azeite. Refogue a cebola com o alho até ficar bem aquecido. Coloque o caldo e o vinho branco, o bacalhau e deixe cozinhar em fogo médio, mexendo sempre, por 20 minutos ou até as lascas ficarem macias. Coloque os ovos e misture. Adicione tomates cereja e misture as azeitonas por último. Sirva em uma travessa com a batata palha caseira.

*Dica da chef: A batata caseira ou palha não deve ser misturada ao bacalhau o ideal é colocar no final para manter a crocância. Coloque salsa picada e sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções;

Nível de dificuldade: fácil.

Lombo de bacalhau à moda portuguesa

Ingredientes:

400 g de lombo de bacalhau dessalgado-reymar sem espinhas

Azeite a gosto

2 cebolas cortadas em tiras

6 dentes de alho cortados em lâminas

Salsa picada a gosto

2 batatas asterix em rodelas

1 pimentão vermelho em rodelas

1 pimentão amarelo em rodelas

Brócolis ninja em pedaços a gosto

Tomates cerejas a gosto

3 colheres (sopa) de vinho branco

Para finalizar:

½ xícara vinho branco ou caldo de legumes

Modo de preparo

Em uma frigideira aquecida com azeite, refogue as cebolas até ficarem macias. Coloque 3 colheres de sopa de vinho branco. Deixe as cebolas caramelizarem bem e tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque a salsa e reserve. Na mesma frigideira, refogue com mais azeite os tomates cereja e os pimentões por 2 minutos. Reserve.

Ferva as batatas em rodelas até começarem a espumar. Escorra a água e grelhe as rodelas até ficarem bem douradas e macias no azeite, com a frigideira bem quente. Reserve.

Refogue o brócolis em pedaços com azeite e tempere. Reserve.

Na frigideira aquecida com azeite, doure os lombos com o alho e com a pele para baixo por 3 minutos em fogo médio. Vire e adicione ½ xícara de chá de vinho branco ou caldo de legumes e deixe cozinhar por 3 minutos. Sirva em uma travessa, a cebola confitada, cubra com os lombos e ao lado intercale as rodelas de batatas com os pimentões amarelo e vermelho. Coloque o brócolis e decore com os tomates cereja.

