Bolinho de Quinoa com Shimeji é a dica de aperitivo saudável para o feriado

Que tal sair do comum com uma receita saudável e saborosa ao mesmo tempo? Para se preparar para o feriado que se aproxima (1 de maio é celebrado o Dia do Trabalho), Jasmine traz receita especial de Bolinho de Quinoa com Shimeji. Confira o passo a passo e aproveite!

Ingredientes

5 colheres (sopa) de Quinoa Real em Grãos Orgânica da Jasmine crua

3 colheres (sopa) de Linhaça Dourada da Jasmine (1 colher de sopa para a massa e 2 colheres de sopa para empanar)

165 ml (1 copo americano) de água

½ unidade média de cebola roxa picada

2 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de azeite de oliva

10 unidades de cogumelo shimeji

1 colher (sobremesa) de óleo de coco

1 unidade média de tomate orgânico picado

1 colher (sopa) de farinha de arroz

1 colher (chá) de orégano

1 colher (sopa) de salsinha

1 colher (sopa) de cebolinha

1 colher (café) de pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente a quinoa, o sal e a água. Cozinhe por 20 minutos. Reserve. Lave o shimeji em água corrente. Salteie o shimeji no óleo de coco com sal por 2 minutos. Pique e reserve. Depois de pronta a quinoa, acrescente tomate, shimeji, farinha de arroz, linhaça, orégano, salsinha, cebolinha e pimenta. Misture até ́ formar uma massa. Molde em bolinhas e passe na linhaça. Leve ao forno pré aquecido a 200 graus por 20 minutos