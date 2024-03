Aprenda a fazer uma bacalhoada caprichada e ovo de Páscoa salgado

A Páscoa é uma data para ser celebrada na companhia dos familiares. Durante a Semana Santa, existem pratos culinários que fazem parte do menu, como é o caso da “bacalhoada”, receita que traz uma simbologia religiosa desde o período da Idade Média.

Com o bacalhau sendo o principal ingrediente, azeite, alguns vegetais e legumes também são inseridos na preparação, além de ervas e especiarias que dão um toque muito especial ao prato principal. Além de saborosa, a bacalhoada é leve e nutritiva, pois a carne branca do peixe é uma opção saudável e rica em fontes de nutrientes que fazem bem à saúde.

Outra tradição é o consumo de ovos de Páscoa que geralmente são feitos de chocolate e recebem diversos recheios. Porém, nem todo mundo é fã de doces e há quem prefira essa iguaria na versão salgada.

Pensando em um menu especial para a ocasião, a Kitano, marca da General Mills, segmento de temperos naturais, convidou as influenciadoras Eleni Moreti, do perfil @deliciasdaeleni e Michele Crispim, do perfil @crispimichele, para compartilharem as receitas “Bacalhoada especial” e “Empadovo”.

Bacalhoada especial

Ingredientes:

1,2 kg de bacalhau dessalgado, em pedaços médios

250 ml de azeite de oliva

1 kg de batatas cortadas ao meio

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 kg de tomate cortados em rodelas

Cebola Granulada Kitano a gosto

Alho Granulado Kitano a gosto

Pimenta-do-Reino Preta em Pó Kitano a gosto

Salsa Kitano a gosto

8 pimentas cumari ardidas

Sal a gosto

Azeitonas pretas a gosto

Modo de Preparo

Preparação do bacalhau e das batatas: Em uma panela com água e sal, coloque 1,2kg de bacalhau dessalgado cortado em pedaços médios e cozinhe por 5 minutos. Retire o bacalhau e na mesma água, cozinhe 1 kg de batatas.

Preparação do refogado: Em uma frigideira, insira o azeite de oliva, a cebola e o alho granulados juntamente com 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo, 1 pitada de pimenta-do-reino em pó, 1 kg de tomate em rodelas, sal a gosto, 8 pimentas cumari ardidas, espere murchar um pouco e desligue o fogo.

Montagem da receita: No refratário, faça uma camada do refogado, depois uma camada do bacalhau e uma camada de batatas com azeitonas pretas e salsa. Repita todo o processo até completar o refratário. Depois, por cima, acrescente um pouco de azeite e uma porção de salsa. Leve ao forno a 190ºC por 30 minutos.

Calda e finalização da receita: Em uma frigideira, doure o alho granulado no azeite. Insira essa calda em cima da receita com bacalhau e finalize temperando com a salsa.

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 10 porções

Empadovo (Ovo de Páscoa salgado)

Ingredientes

Massa

300 g de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada

1 colher (café) de Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva

1 ovo

Recheio

200 g de peito de frango

200 g de requeijão cremoso

100 g de palmito

1 gema (para dourar)

1 folha de louro Kitano

1 colher (chá) de Pimenta-do-Reino Preta Kitano Reserva

1 colher (chá) de Mostarda em pó Kitano Reserva

1 colher (chá) de Páprica Defumada Kitano Reserva

Cebola granulada Kitano a gosto

Alho granulado Kitano a gosto

Sal Rosa do Himalaia Kitano Reserva a gosto

Salsa Kitano a gosto

Modo de preparo

Massa: No processador ou com a ponta dos dedos junte a farinha de trigo e a manteiga gelada cortada em cubos, sal, e misture delicadamente até parecer uma areia úmida. Adicione o ovo, mexa até incorporar e leve a massa para descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos enquanto se prepara o recheio.

Recheio: Coloque o frango para cozinhar em uma panela de pressão, com 1 folha de louro, sal rosa, pimenta -do-reino e mostarda em pó. Após o cozimento, retire a água e desfie o frango na própria panela. Em uma frigideira, refogue a cebola, o alho e a páprica defumada. Junte o palmito, o frango e finalize com a salsa. Deixe esfriar enquanto abre a massa sobre uma folha plástica.

Pegue uma parte da massa e coloque em uma forma de alumínio inserindo parte do recheio com o requeijão cremoso, mais uma parte do recheio e depois outra parte da massa para fechar a receita e pincele com a gema e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 20 minutos ou até que esteja bem dourada. Após isso, retire e está pronto!

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 1 porção

Fonte: Kitano: segmento de temperos naturais