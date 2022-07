Agora julinas, as festas continuam e fazem a delícia da gastronomia

O mês de julho já começou e, com ele, além do friozinho típico que marca a chegada do inverno, chega também a época de continuar aproveitando as delícias das festas juninas que se estendem pelo mês de julho. A empresária Amélia Whitaker ensina como preparar uma deliciosa canjica vegana cremosa. Confira outras delícias.

Canjica vegana

Ingredientes

500 gramas de canjica

300 mililitros de leite de coco

200g de creme de leite vegetal da A Tal da Castanha

1 xícara (chá) de coco ralado fino

3 unidades de canela em pau

1/2 colher (chá) de canela em pó

8 unidades de cravo-da-índia

½ xícara de açúcar demerara

Modo de preparo

Deixe os grãos de molho em água por aproximadamente 12 horas. Em seguida, cozinhe-os em água suficiente cerca de 30 em panela de pressão com o cravo e a canela. Misture com os demais ingredientes e cozinhe mexendo sempre para não grudar no fundo da panela até que atinja textura cremosa. Sirva quente e salpicado com canela.

Fonte: Amélia Whitaker – Visarplan

Quindim

Ingredientes

250g de açúcar refinado

2 ovos inteiros

3 gemas peneiradas

30g de farinha de trigo

150ml de leite de coco

40g de coco ralado

25g de queijo ralado

10 colheres de sopa de Treloso Biscoito Doce sabor Coco triturado

4 colheres de sopa de coco ralado desidratado

4 colheres de sopa de manteiga

1 pitada de sal

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o queijo ralado. Unte as forminhas com bastante margarina e polvilhe com açúcar refinado. Por último, coloque o queijo ralado, sem bater muito, apenas misture. Asse em banho maria. Desenforme ainda morno.

Base: Misture todos os ingredientes. Com a ajuda de um cortador redondo do mesmo diâmetro da forma do quindim, faça 10 unidades da base em um tabuleiro e leve ao forno para dourar.

Montagem: Em cima de cada base, coloque um quindim.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Fonte: Press à Porter Gestão de Imagem

Pipoca gourmet com Treloso

Ingredientes

200 g de Biscoito Treloso recheado sabor morango

200 g de Biscoito Treloso recheado sabor chocolate

240 g de milho de pipoca

800 g de chocolate branco

400 g de leite em pó

80 ml de óleo de soja

320 g de açúcar

80 ml de água

Corante rosa (opcional)

Corante marrom (opcional)

Modo de preparo

Coloque o milho na pipoqueira em fogo alto e espere ficar meio douradinho. Adicione o óleo, o açúcar e a água. Feche a pipoqueira e mexa, aumentando a rotação da pipoqueira até todo milho tiver pipocado. Retire a pipoca e divida em dois bowls grandes. Derreta o chocolate branco dividido em dois bowls. Adicione ao chocolate branco derretido o corante rosa, em um bowl, e o corante marrom em outro bowl. (opcional). Despeje o chocolate derretido na pipoca e mexa bem, com cuidado, para a pipoca não se quebrar. Quando estiver quase sequinha, adicione o leite em pó e o biscoito Treloso recheado sabor chocolate quebradinho. (Se for usar o corante nessa etapa, opte pelo chocolate derretido com o corante marrom). Repita o processo com o biscoito Treloso recheado sabor morango. (Se for usar o corante, opte pelo chocolate derretido com o corante rosa). Servir em seguida.

Fonte: Press à Porter Gestão de Imagem

Torta mousse de doce de leite com amendoim

Massa

½ pacote de Biscoito Maizena Adria

50g de amendoim torrado

1 xícara (chá) de manteiga ou margarina em temperatura ambiente

Mousse de doce de leite

4 claras

3 xícaras (chá) de doce de leite cremoso

2 latas de creme de leite

2 envelopes de gelatina incolor sem sabor

Calda de chocolate

8 colheres (sopa) de chocolate em pó

8 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de margarina

2 xícaras (chá) de leite

Para decorar

1 pacote de Biscoito Tortinhas de Chocolate Adria

Modo de preparo

Massa: leve ao processador o Biscoito Maizena Adria, o amendoim e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (25cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.

Calda de chocolate: em uma panela pequena, coloque todos os ingredientes, misture bem e leve ao fogo até engrossar. Reserve.

Mousse de doce de leite: bata as claras em ponto de neve e reserve. Leve à batedeira o doce de leite com o creme de leite e bata até envolver bem. Dissolva a gelatina em 6 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou micro-ondas e deixe aquecer sem ferver. Acrescente a gelatina dissolvida na batedeira e deixe bater mais um pouco. Junte as claras em neve e mexa delicadamente. Despeje o mousse de doce de leite sobre a massa, espalhando com a ajuda de uma colher. Leve à geladeira por 3 horas.

Finalização: retire a torta da geladeira, desenforme, decore por cima com a calda de chocolate e as laterais com Biscoito Tortinhas de Chocolate Adria e sirva a seguir.

Fonte: Adria

Bolo de Amendoim com Doce de Leite

Ingredientes

Massa

4 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de amendoim torrado e moído

4 ovos (gemas e claras separadas)

½ xícara de açúcar refinado

1 ½ xícara de açúcar mascavo

1 ½ xícara de leite

3 colheres de sopa cheias de manteiga

1 colher de sopa cheia de fermento químico

Recheio

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de amendoim torrado e moído

4 colheres de sopa de leite

Cobertura

2 xícaras de doce de leite cremoso, suficiente para cobrir o bolo

2 xícaras de amendoim torrado e moído para decorar

Massa: bata as claras em neve e reserve. Bata o restante dos ingredientes, exceto o fermento, até ficar uma massa homogênea. Acrescente a massa, as claras em neve e o fermento, mexendo delicadamente. Leve ao forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos ou até que ao enfiar um palito no bolo ele saia limpo. Depois de assado e frio, desenforme o bolo e divida-o na metade com uma faca ou linha de costura. Coloque o recheio e depois cubra o bolo com doce de leite e decore com amendoim torrado e moído.

Recheio: leve ao fogo todos os ingredientes, mexendo sempre até soltar do fundo da panela. Caso fique muito grosso, acrescente leite morno aos poucos e vá misturando, até dar o ponto de recheio.

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 15 porções

Fonte: Divino Fogão