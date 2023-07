Adega Dal Giardino: vinhos selecionados

Vinho californiano, o merlot com a assinatura da Columbia Crest, produzido em Columbia Valley, teve em 2015 sua melhor safra. Amadurecido em barricas de carvalho, é considerado um vinho fantástico e maduro – o tempo encarregou-se de torná-lo perfeito. Todo o lote foi adquirido pela Adega Dal Giardino, onde é encontrado com exclusividade.

A Adega Dal Giardino possui 630 rótulos com uma seleção especialíssima; só entraram vinhos bons, testados, degustados e aprovados – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Com uvas cabernet sauvignon, Legado é um vinho da vinícola chilena De Martino de excelente complexidade e elegância desde o olfato até a boca. Tradicional, forte, pontuadíssimo e produzido em 2019 por uma vinícola querida e respeitada, é mais uma sugestão da Adega Dal Giardino.

Outro destaque é o italiano Lucente, produzido pela vinícola Frescobaldi, que tem mais de 700 anos de tradição e contribuiu ativamente para elevar a Toscana a uma posição de excelência em vitivinícola.

Ariovaldo Carmignani Junior, CEO da Winebrands, importadora de bebidas e alimentos, e Alex Niuri, proprietário do Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

“Muita tradição e qualidade. Este é um ícone de Frescobaldi, muito conhecido, embora eles tenham uma grande linha”, destaca Ariovaldo Carmignani Junior, CEO da Winebrands, importadora de bebidas e alimentos.

“Hoje temos 630 rótulos com uma seleção especialíssima. Só entraram vinhos bons, testados, degustados e aprovados na Adega Dal Giardino, com um critério de seleção bem rigoroso. Temos praticamente todos os tipos de vinhos, as principais uvas do mercado e a harmonização ideal para qualquer prato do cardápio”, ressalta Alex Niuri, proprietário do Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria.

Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria

Endereço: Rua Abrahim Abraham, 489 – Parque Residencial Nardini, Americana

Horário de funcionamento: De terça-feira a sábado para almoço e jantar, das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h00. Aos domingos, das 11h30 às 16h00

WhatsApp: (19) 98338-2030

Facebook: /dalgiardinoristorante

Instagram: @dalgiardino

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.