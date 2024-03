Entenda seis maneiras de entreter e estimular o desenvolvimento do seu bebê

Os primeiros meses de vida de um bebê são cruciais para o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Durante esse período, os pais e responsáveis desempenham um papel vital ao fornecer estímulos adequados que ajudam os pequenos a explorar o mundo ao seu redor.

Para ajudar as famílias a promover uma evolução saudável e divertida, a fisioterapeuta especialista em neuropediatria Ana Luiza Soares apresenta seis dicas para incluir na rotina.

“Lembre-se sempre de adaptar as atividades de acordo com as necessidades individuais do seu bebê e de proporcionar um ambiente seguro e amoroso para que ele possa explorar e crescer. Tenha paciência, pois cada criança tem seu próprio tempo de progresso, e embora a sequência de desenvolvimento seja semelhante, o ritmo pode ser diferente. No entanto, é importante estar atento aos marcos de desenvolvimento”, pontua Ana.

Brinquedos podem ajudar nos estímulos com o bebê – Foto: Freepik

Ela explica que existe período oportuno para que os marcos ocorram, que pode variar de acordo com o indivíduo.

“Caso perceba que seu bebê não os atingiu, procure um especialista para uma avaliação e para que você se sinta mais segura. Mas com essas dicas simples, você se tornará parte fundamental do desenvolvimento motor e cognitivo do seu bebê, enquanto desfrutam de momentos preciosos juntos”, incentiva ela. Confira as dicas:

‘Tempo de barriga’ (Tummy Time)

Desde os primeiros dias de vida, é importante proporcionar ao seu bebê momentos com a barriga para baixo, o que chamamos de “tummy time”. Coloque-o de bruços por alguns minutos várias vezes ao dia, isso vai ajudar a fortalecer os músculos do pescoço, ombros e costas, preparando-o para alcançar marcos importantes, como rolar, engatinhar e eventualmente ficar de pé.

Brinquedos sensoriais

Inclua brinquedos que estimulem os sentidos do seu bebê nas atividades diárias. Opções com diferentes texturas, cores vibrantes, sons suaves e até mesmo brinquedos que emitem luzes leves são ótimos para ajudar no desenvolvimento sensorial e cognitivo.

Cantar e falar

Desde a gestação, os bebês respondem à voz humana. Dedique tempo para conversar e cantar para o seu bebê durante o dia. Isso não só fortalece o vínculo entre vocês, mas também ajuda no desenvolvimento da linguagem e da compreensão auditiva.

Jogos de movimento

Aproveite o tempo que estiver com seu bebê para praticar movimentos. Balance-o suavemente para frente e para trás, levante-o no ar com cuidado e movimente seus braços e pernas suavemente. Esses movimentos ajudam no desenvolvimento da consciência corporal e coordenação.

Espelho mágico

Pendure um espelho (existem modelos específicos para bebês) de forma segura perto do berço ou área de brincadeiras do pequeno. Os bebês adoram olhar para seus próprios reflexos e isso os ajuda a desenvolver a consciência de si mesmos e a compreensão do mundo ao seu redor.

Exploração do ambiente

Permita que o seu bebê explore o ambiente de forma segura e supervisionada. Coloque-o em um tapete de atividades ou em um espaço com brinquedos ao redor. Isso incentiva a curiosidade e ajuda no desenvolvimento da motricidade fina e da coordenação olho-mão.