Um guia completo de cuidados para roseiras sempre floridas

A rosa colombiana é uma das espécies mais queridas, especialmente para presentear em datas especiais - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

A rosa é popularmente conhecida por sua beleza e significado em datas comemorativas, seja no Dia dos Namorados para presentear a pessoa amada, ou no Dia das Mães, demonstrando gratidão através da delicadeza da flor. Mas apesar da sua popularidade entre o público, ainda existem muitas dúvidas sobre o cultivo adequado da planta.

“Só não tem rosa quem não quer”, brincou o biólogo e paisagista proprietário da floricultura Flora Ypê, Luiz Selin. De acordo com ele, a cidade de Americana está em uma região satisfatória para o plantio de qualquer espécie de planta, por ter o solo vermelho, nutritivo e com um pH bom. Hoje existem quatro espécies da flor produzidas no país que podem ser utilizadas para o plantio em canteiros, jardins e até em vasos. São elas: trepadeira, arbustiva, híbrida de chá e sempre florida.

Exposição ao sol, quantidade de água, poda e tipo de solo são algumas das questões acerca da espécie. A verdade é que o cultivo não é difícil para aqueles que sabem as condições ideais para plantar a rosa. Para sanar as dúvidas, preparamos um guia completo para o plantio e cuidados com as flores.

Evite pragas recorrentes da espécie

As roseiras devem receber cuidados para evitar e tratar pragas recorrentes da espécie. Os problemas mais comuns são a ferrugem, que advém de um fungo; cigarras, que acabam manchando a parte folear da planta, causadas por joaninhas; murchamento de botões; fungo oídio; e as larvas, que mancham as folhas com cores mais claras. De acordo com Luiz, há disponível no mercado produtos e agrotóxicos que combatem os problemas, como fungicidas, inseticidas e lagarticidas. “É uma prática que não deve acontecer apenas na presença de doenças, tem que ser feita uma manutenção a partir do plantio”, explicou. A manutenção de controle de pragas e doenças, feita a partir de pulverizações, deve acontecer a cada 30 dias, no mínimo.

Cuidados

Sol

As rosas precisam de plena exposição ao sol, por isso são flores para área externa da casa.

O solo para plantio da espécie deve ser orgânico e de boa drenagem, evitando que encharque. Por isso, é aconselhado que seja usado húmus e solos argilosos.

Em regiões em que a temperatura varia entre 27oC e 30oC, como a de Americana, as regas devem acontecer ao menos uma vez por mês. Antes de atingir oito meses do plantio, as rosas devem ser regadas uma vez por semana.

No caso das roseiras plantadas em vaso, a rega deve acontecer diariamente.

A poda das roseiras deve acontecer uma vez ao ano, durante a primeira quinzena de agosto, quando começa o processo vegetativo das plantas, logo após o período de dormência causado pelo inverno. No início do mês, as rosas serão regeneradas e virão novas brotas permitindo a floração.

O corte do caule deve ser feito na horizontal. Após a poda, é aconselhado que seja pincelado calda bordales no caule cortado. a substância vai impedir a entrada de bactérias e fungos no corte.

Quando plantadas em solo, como canteiros e jardins, as roseiras devem ser adubadas a cada 15 dias.

No caso das rosas plantadas em vasos, a frequência da adubação deve ocorrer a cada 30 dias. A diferença acontece porque quando plantadas em vasos, não há perda do adubo com a drenagem da água.

Novidades no mercado de rosas

No mercado das rosas há novidades em variedades de espécies de corte. De acordo com a Cooperflora (Cooperativa dos Floricultores) de Holambra, a variedade é uma categoria subordinada a uma espécie que possui características que a distingue das demais.

“Na grande maioria das vezes, são variações naturais, que ocorrem na espécie. Por exemplo, a cor ou o formato de pétala”, informa a cooperativa.

A rosa inglesa, também conhecida como Garden, possui grandes botões florais e quase o dobro de pétalas das rosas tradicionais. Conheça novas variedades da Cooperflora da espécie:

Kensington Garden

Destaque para o miolo verde, bela mistura de cores e abertura diferenciada da flor, por conta da quantidade de pétalas. A variedade estava entre os destaques de lançamentos da última edição da Expoflora, em setembro de 2022.

Kensington Garden – Foto: Breeder – Cooperflora

London Bell

Bela abertura do botão floral por conta da grande quantidade de pétalas. Seu miolo é preenchido com várias pétalas menores que se revelam com desabrochar da flor. Destaque para cor vibrante e uniforme, num tom de rosa pink.

London Bell – Foto: Breeder – Cooperflora

Brigde

Também com uma abertura floral característica das rosas inglesas, a London Brigde possui uma cor suave, descrita como ‘amarela amanteigada’, com miolo verde no centro do botão floral.

Brigde – Foto: Breeder – Cooperflora

Passo a passo para o plantio das mudas