Criados para possibilitar mais luz natural, plantas e aconchego nos imóveis, os jardins de inverno ou áreas de luz podem ser espaços autênticos, funcionais e bonitos. Para isso, perceber quais são os próprios gostos e desejos para o local é o primeiro passo, afirma a arquiteta urbanista e designer de interiores Mariana Chaim. Ela faz a diferenciação: “O jardim de inverno é um jardim sem acesso. Já a área de luz pode ser um jardim, uma passagem, um corredor. Com a ideia de ter uma casa integrada, as pessoas começaram a perceber que poderiam ter espaços onde elas poderiam transitar, com uso”.

A profissional listou seis ideias para transformar o jardim de inverno ou a área de luz, que podem ser adaptadas para espaços com diferentes metragens, mas lembra da importância de analisar desejos, possibilidades, orçamento e disponibilidade para manutenções. Inclusive, a escolha das espécies de plantas precisa ser bem pensada, com opções adaptáveis ao espaço.

O jardim vertical pode ser uma opção para preencher paredes com diferentes espécies – Foto: Smuay – Adobe Stock

Veja as dicas