Três técnicas para renovar móveis e mantê-los sempre belos e conservados

Conjunto de mesa e cadeiras com as peças finalizadas em pátina; técnica dá vida nova e estilo aos móveis de madeira - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

Os móveis de madeira dão um toque especial ao ambiente. Atemporais, conferem aconchego e elegância, passando por estilos como o rústico e o industrial. Com uma longa vida útil, esses móveis precisam de uma renovação de tempos em tempos para fazer frente à ação do tempo. Aprenda três técnicas para fazer em casa e que vão dar cara nova a essas peças. Mas antes de conferir o passo a passo, entenda as indicações de cada uma dela.

Proprietário da Ousadia Di Madeira e designer de móveis, Valmir Aparecido Maioline Him explicou que móveis que ficam em áreas externas precisam de stain para preservar a peça. Com efeito hidrorrepelente, o produto combate a formação de fungos. Seu efeito ressalta a tonalidade da madeira e mantém o aspecto natural. Em áreas internas, o stain é interessante em móveis que ficam em áreas molhadas ou recebem itens quentes, como a mesa da cozinha.

A cera de carnaúba, por sua vez, tem a função de hidratar a madeira e evitar rachaduras. Seu efeito é trazer brilho e toque aveludado, deixando a peça com um leve tom envelhecido. Valmir aponta que o ideal é evitar fazer a aplicação do produto em dias muito quentes ou úmidos, pois pode provocar manchas. Outro cuidado é observar se a cera é de carnaúba, e não um composto com carnaúba. A diferença na qualidade, segundo Valmir, é grande.

Por fim, móveis que estejam mais danificados e cujas manutenções com cera ou stain não dão mais conta de retornar ao aspecto bonito podem se beneficiar da pátina, técnica que confere cores ao móvel. A recomendação do especialista é usar esmalte à base d’água, mas ela também pode ser feita com tinta látex ou esmalte. “Antes de passar na peça inteira, oriento fazer um teste em um pedaço pequeno para ver se o resultado é esse mesmo que você busca em termos de cor”, orientou Valmir.

A Ousadia de Madeira ensina a seguir o passo a passo de três técnicas parar renovar seus móveis de madeira.

Passo a passo

Limpeza

Antes de qualquer técnica, é preciso fazer uma boa limpeza da peça, retirando impurezas e garantindo uma boa aderência do produto que será usado na restauração. Use o lado verde de uma esponja de cozinha e passe na madeira. Isso vai atuar como uma lixa na peça. Faça uma solução de água com tinner (com 20% a 30% do produto) e aplique com um pano macio sobre a madeira. Deixe secar.

Dica: Não se esqueça de usar luvas para proteger as mãos.

Limpe com uma bucha – Foto: Marina Zanaki – Liberal

Passe um pano com thinner – Foto: Marina Zanaki – Liberal

Técnica: Stain

Use um pincel de cerdas macias para aplicar o stain, sempre seguindo o sentido dos veios da madeira para que os riscos deixados pelo produto fiquem escondidos na peça. Deixe secar por 24 horas. Passe uma nova demão do produto caso o móvel fique em área externa. Não é necessário lixar entre as demãos.

Dica: O rolinho não é indicado para aplicação do stain, pois não oferece tanta precisão quanto o pincel. Durabilidade: Entre um e dois anos, dependendo das condições de uso e exposição.

Aplique o stain – Foto: Marina Zanaki – Liberal

Use um pincel com cerdas macias – Foto: Marina Zanaki – Liberal

Técnica: Cera de Carnaúba

Use o lado amarelo de uma esponja para aplicar a cera em camadas bem finas. Para obter o melhor efeito, siga os veios da madeira. Deixe secar por pelo menos uma hora. Tire o excesso com o lado amarelo da esponja. Use um pano macio e seco para esfregar o móvel. Isso vai conferir um brilho acetinado.

Dica: Se observar que a cera está meio líquida, deixe um tempo na geladeira para que ela fique mais firme. Para limpar a peça no dia a dia, use apenas um pano seco.

Durabilidade: De um a dois anos, mas algumas pessoas gostam de reaplicar toda semana. Em áreas onde que é preciso usar pano úmido, como a mesa da cozinha, a reaplicação pode ser feita a cada 30 dias.

Aplique a cera com uma bucha – Foto: Marina Zanaki – Liberal

Tire o excesso com uma bucha – Foto: Marina Zanaki – Liberal

Técnica: Pátina

Com um pincel com cerdas macias aplique a tinta de forma leve, seguindo o sentido dos veios da madeira. Faça sempre movimentos longos, mesmo que deixe falhas, ao invés de movimentos curtos. Isso vai evitar marcas do pincel ao final do processo. Se quiser, aplique mais uma cor por cima da camada inicial, seguindo a mesma técnica de pintura. Deixe secar a tinta. Esmalte à base d’água leva de uma a duas horas, mas o tempo total de cura é um dia. Depois, passe uma lixa 80 para dar o acabamento, mesclando as cores.

Dica: Para chegar ao tom que deseja, pode aplicar mais de uma camada de tinta. Após feita a pátina, é possível aplicar cera de carnaúba ou stain na peça, mas saiba que isso vai alterar os tons da tinta. Durabilidade: Indeterminado.