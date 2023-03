Aprenda como dar vida nova a objetos e superfícies diversas usando adesivos

O envelopamento não é exatamente uma novidade – quem já encapou os cadernos escolares com papel contact sabe das vantagens há bastante tempo. Entretanto, com a grande diversidade de materiais disponível no mercado atual, a técnica de aplicação também evoluiu e ganhou popularidade nas redes sociais, principalmente porque promove a transformação de objetos e superfícies, desde paredes até eletrodomésticos, com rapidez e custo baixo.

Existem materiais adesivos específicos para diferentes necessidades. Eles podem ser encontrados em várias cores, inclusive imitando tijolinhos, madeiras e pedras naturais, ou produzidos com impressão digital, totalmente personalizados.

“Criatividade. O céu é o limite”, destaca Felipe Mendes Ultchak, aplicador da Planet Color com 5 anos de experiência. Para demonstrar as principais técnicas de envelopamento, ele usou um adesivo em vinil vermelho, dando uma nova vida a uma bandeja de MDF que estava com pintura branca descascada. Em apenas uma hora de trabalho, ela foi transformada e renovada.

Passo a passo

Passo 1 – Foto: Isabella Holouka – Liberal

Passo 2 – Foto: Isabella Holouka – Liberal

Passo 3 – Foto: Isabella Holouka – Liberal

Passo 4 – Foto: Isabella Holouka – Liberal

Passo 5 – Foto: Isabella Holouka – Liberal

Passo 6 – Foto: Isabella Holouka – Liberal

Passo 7 – Foto: Isabella Holouka – Liberal

Passo 8 – Foto: Isabella Holouka – Liberal