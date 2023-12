Prepare a casa para a chegada do próximo ano

São muitas as vantagens de aproveitar o mês de dezembro para reorganizar a casa. Ambientes agradáveis e acolhedores, rotina prática, melhora na convivência familiar, menos preocupações, mais tempo, leveza e espaço para o novo estão entre os benefícios.

Para Denise Durante, personal organizer, a atitude ganha um significado ainda mais importante nesta época: “Toda organização começa pelo desapego de peças não usadas. Esse desapego vai criar espaço para novas aquisições, ao mesmo tempo que as peças retiradas poderão ser doadas. A generosidade traz um duplo alívio: para os armários e para o coração”, afirma a profissional de Americana.

Ela recomenda o envolvimento de todos os moradores nos processos de organização, especialmente as crianças. “Isso costuma facilitar a manutenção, evita retrabalhos, cria senso de responsabilidade e ensina todos os membros da família sobre a importância de contribuir para o bem-estar coletivo”, explica.

“As crianças, quando incluídas na organização da casa, arrumando seus brinquedos, guardando e organizando seus pertences, isso ajuda no desenvolvimento de habilidades práticas e de autocuidado. Elas aprendem a ter responsabilidade, cumprir tarefas e assumir compromissos. Quando a família coopera e participa da organização, torna o ambiente mais calmo, reduzindo conflitos”, ressalta Denise.

Não existe uma ordem mais indicada entre os cômodos da casa para começar a reorganização. Denise recomenda atenção às necessidades da família. “O ideal é ir aos poucos, nada de tirar tudo dos armários, pois acaba sendo cansativo e você desiste. Tire 10 minutos por dia e vá aumentando. Comece por uma gaveta, pelo cabideiro. Se a família toda for participar podem começar por um cômodo ou um armário”, sugere a especialista.

Cópia de IMG_6202 – Foto: Arquivo Pessoal

IMG_1720 – Foto: Arquivo Pessoal Denise Durante dá dicas para desapegar de peças que não são mais usadas e organizar os armários

O desapego, passo fundamental e um dos pilares da organização efetiva, segundo Denise, envolve se desfazer de itens. “Procure avaliar tudo que você tem com atenção, perceba o que te traz alegria, o que não faz mais sentido na sua vida, o que foi comprado por impulso, o que não te serve mais”, orienta ela.

E, para evitar mais compras desnecessárias, a dica da profissional é deixar na carteira, junto aos cartões, um post-it com as perguntas: Eu realmente preciso disso? Eu tenho dinheiro para comprar? Se eu não comprar, vai me fazer falta?

Depois do desapego, é hora de devolver ou colocar cada coisa em seu devido lugar. Cada vez mais populares, os diferentes produtos organizadores ajudam na visualização, na autonomia das crianças e até na limpeza de alguns espaços. Colmeias são bastante indicadas para roupas, especialmente de tecidos moles. Já as caixas, em diferentes tamanhos, ajudam na categorização dos mais diversos tipos de itens. Muitas vezes é possível adaptar e utilizar caixas que já temos em casa.

E de nada adianta o engajamento na organização se os membros da família não se atentarem para pequenas ações diárias de manutenção. Devolver todos os itens aos seus locais de origem após utilizar, aproveitar a hora de guardar as roupas para manter as dobras, diariamente ajeitar o que está fora do lugar e fazer desapegos frequentes são algumas sugestões para isso. “Cada pessoa tem um tamanho de acervo, espaços e rotinas diferentes. Sempre observe sua frequência de compra, o espaço que tem e a necessidade de desapego. Não precisa ser perfeito, mas não se pode deixar de fazê-lo. São pequenas ações que ao final fazem uma grande diferença”, finaliza.