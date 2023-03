Paisagismo em miniatura

Terrários encantam ao concentrar ecossistemas completos em seus interiores - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

Se você acha que não tem espaço, tempo ou habilidade para cuidar de plantas, os terrários podem ser uma solução. Pequenos jardins encapsulados dentro de vidros, que permitem admiração de diversas espécies sem exigir muito trabalho, eles encantam e atiçam a curiosidade devido à beleza e complexidade.

“Um ecossistema em miniatura, que precisa apenas ser regado a cada dois ou três meses e não necessita de sol direto, somente de luz natural”, descreve Rogério Evangelista dos Santos no livro “Terrários: Plantando criatividade e colhendo arte”, publicado pela Editora Senac.

Analice Fernandes se encantou com os terrários logo que começou a pandemia da Covid-19 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Os terrários fazem sucesso no mundo todo desde meados de 1800. A história mais conhecida atribui a criação deles ao Dr. Nathaniel Ward, médico inglês colecionador de mais de 25 mil espécies de plantas, segundo o autor.

Ward percebeu que suas samambaias não estavam sobrevivendo em meio à Londres durante a Revolução Industrial. Porém, em um experimento, observou uma crisálida sobre a terra úmida em um vidro fechado, percebeu que a umidade se mantinha ali e em poucos dias uma samambaia começou a brotar.

A descoberta de que as plantas continuavam a se desenvolver dentro dos recipientes fechados e transparentes possibilitou a botânicos e outros estudiosos transportar plantas em longas viagens, mesmo com o clima ou ambiente desfavorável.

Solte a imaginação para decorar seu mini jardim com objetos divertidos, como casinhas coloridas – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Em Santa Bárbara d’Oeste, o biólogo e vice-diretor de escola pública Aristides Schmidt Neto, de 44 anos, conta utilizar os terrários para educação desde os anos 2000. “Temos ali vários processos importantes, como a fotossíntese, o ciclo da água, do oxigênio, do nitrogênio, do gás carbônico, e a própria interação entre os seres vivos dentro deste ecossistema”, conta ele, que começou a comercializar os pequenos jardins fechados em 2019.

Os terrários também são fonte de renda e hobby para Analice Fernandes, de 35 anos, antiga moradora de Americana. Ela se encantou com eles logo que começou a pandemia da Covid-19, através de uma experiência despretenciosa. Depois, começou a buscar conhecimento sobre o assunto e presentear amigos – logo já estava recebendo encomendas. “Eu achei incrível, fui pesquisar e descobri o mundo dos terrários”, afirma animada.

O biólogo e vice-diretor de escola pública Aristides Schmidt Neto utiliza os terrários para educação desde os anos 2000 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Dicas extras

O local importa!

“Onde você vai colocar esse terrário tem que ter bastante iluminação difusa, indireta, próximo a janelas ou em ambientes abertos. Nunca com a luz direta do sol, ou o terrário vira uma estufa e acaba matando as plantas”, avisa Neto.

O biólogo recomenda a cada 4 meses uma verificação completa do terrário, com ações de manutenção como a limpeza dos vidros com papel toalha ou reposição de água (especialmente nos terrários fechados com rolha, material poroso).

Monte um terrário em 4 passos:

Reúna os materiais: um pote de vidro transparente com tampa, pedras e pedriscos, areia fina, substrato, um pedaço de carvão, plantinhas e decorações que desejar. Pote, pedras e decorações podem ser lavados e reaproveitados; já areia, substrato e plantas precisam ser novas. “Tudo bem limpinho para não proliferar nenhum tipo de fungo ou bactéria”, adverte Ana. Pinças grandes, colheres, conchas, funis, pincéis e papel toalha são ferramentas úteis.

Passo 1 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Passo 2 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Passo 3 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Passo 4 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal