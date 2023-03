Ervas aromáticas em vasos; veja oito dicas para acertar no cultivo

O sabor e o aroma das ervas aromáticas frescas fazem toda a diferença na culinária. Mas ao contrário do que muita gente pensa, uma horta de temperos não é exclusividade de quem mora em uma casa com quintal.

A paisagista Fernanda Dagrela deu dicas de como criar e cultivar uma horta aromática em vasos, aproveitando qualquer espaço disponível em casa ou no apartamento. Uma das principais dicas é regar com abundância e garantir que a planta receba luz solar.

Ervas aromáticas podem ser cultivadas em vasos ou jardineiras, mas é preciso observar se há furos para o excesso de água escorrer – Foto: Adobe Stock

Aprenda com as orientações da paisagista

Regue em abundância: O principal erro de quem tenta cultivar essas espécies em apartamento é a falta de água. Não basta apenas molhar a superfície, é preciso umidificar toda a terra. A paisagista recomenda molhar no final da tarde em dias mais quentes e no início da manhã quando o tempo está mais ameno.

A regra é molhar todos os dias, mas plantas que ficam muito expostas ao Sol ou em épocas com temperaturas muito altas demandam duas regas diárias.

Instale em um local que receba Sol: O mínimo recomendado são três horas de exposição diária, mas a paisagista disse que o ideal são de quatro a seis horas de Sol para as plantinhas conseguirem fazer todo seu processo de fotossíntese.

Atenção à terra: O substrato onde a erva vai crescer é um dos maiores segredos para uma horta bonita e saudável. Fernanda recomenda terras com bastante matéria orgânica. “Hoje já se vendem substratos prontos, pode sempre escolher terra mais escura e onde consegue ver matéria orgânica”, explicou a especialista.

Adubar é essencial: Uma adubação correta contribui para uma horta saudável e longeva. Ela recomenda húmus de minhoca, bokashi, esterco animal bem seco e curtido, além de opções caseiras, como cascas de ovos limpas e trituradas, ou então borras de café secas. Os adubos orgânicos devem ser usados a cada dois meses. Já a adubação inorgânica, que usa o fertilizante NPK 10x10x10, usado diluído na água da rega, pode ser aplicado a cada 15 dias.

Prefira mudas: Para começar sua horta de apartamento, prefira mudas ao invés de sementes. É interessante escolher as que estão mais desenvolvidas, que vão sentir menos o replantio. “Indico mudinhas pois o processo de jardinação é longo, e é legal ter bastante espaço para acompanhar esse desenvolvimento, então para as sementes é mais legal um canteiro direto no solo”, sugeriu Fernanda.

Observe o torrão da muda: A terra onde a muda vem, chamada de torrão, também pode ser determinante no sucesso da horta e é um indicativo da saúde da planta. Fernanda indica observar se a terra não está muito dura e compactada. Além disso, o ideal é que tenha uma cor mais escura e não avermelhada.

Cuidado ao misturar espécies: Apenas a hortelã não deve ser misturada com outras espécies. “A hortelã se alastra demais, então se você plantar com outra, ele pode acabar tomando o espaço da planta e uma delas vai acabar morrendo. Mas tirando essa, as outras podem ser plantadas juntas”, orientou Fernanda.

Evite frustrações: A última dica de Fernanda é na verdade uma revelação sobre o ciclo de vida de ervas aromáticas em hortas de apartamento. Espécies como o coentro, o orégano e o tomilho resistem cerca de seis meses. Cebolinha e salsinha também param de brotar mais ou menos nesse período. Já o alecrim e o manjericão vivem de um ano a 18 meses. A hortelã vive uma fase boa nos meses frios e costuma perecer nos meses quentes, mas volta novamente à vida com a mudança de estação. “Isso é normal, as pessoas não precisam achar que não levam jeito, é o ciclo natural da planta mesmo. Ervas e temperos uma ou duas vezes por ano precisarão ser replantadas, e está tudo bem”, garantiu Fernanda.