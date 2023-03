Aprenda como produzir luminárias baratas e criativas para o jardim

Se inspire nas criações da artesã - Foto: Stela Pires - Liberal

É possível levantar o visual do jardim ou acrescentar um ponto de luz a qualquer cantinho da casa de maneira fácil, barata e manual. A artesã Júlia Wagner, que produz e comercializa luminárias estilizadas, ensinou a produzi-las com materiais que encontramos em casa e a baixo custo. É possível soltar a criatividade e criar diversos modelos, seja com formas e tamanhos variados de recipientes, diferentes estilizações, ou colocando mais itens decorativos para integrá-la.

A artesã confecciona diversos modelos. Ela aproveita a afinidade com o biscuit e modela diferentes imagens, como cogumelos, que dispostos junto com flores artificiais na tampa, pingentes no cordão de rami e a imagem de uma fada, proporcionam uma estética mágica para o jardim. Acompanhe o passo a passo e se inspire!!!

A artesã Júlia Wagner ensinou como produzir luminárias para decorar a casa ou jardim – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Passo a passo

Para confeccionar a luminária você vai precisar de: recipiente de vidro (servem potes de palmito, geleia, garrafas e etc); verniz de efeito jateado; papel contact; tinta acrílica; pincel e esponja; fio de led; cola quente.

Passo 1 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 2 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 3 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 4 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 5 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 6 – Foto: Stela Pires – Liberal

Passo 7 – Foto: Stela Pires – Liberal

Resultado – Foto: Stela Pires – Liberal