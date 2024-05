Nutricionista ensina quais são os suplementos mais indicados para as mães de todas as idades

As mães não param nunca: quando os filhos são pequenos, existe aquela correria de os levar para a escola, atividades extracurriculares (e muitas viram motoristas!) e elas ainda cumprem dupla jornada. Quando eles crescem, as mães continuam em suas funções, porque muitas assumem o papel de cuidar dos netos…

E, para dar conta das atividades com saúde, os suplementos alimentares são mais do que necessários. “O metabolismo feminino muda conforme as fases de sua vida. Por isso, durante a vida fértil, a menopausa e na melhor idade, as mulheres precisam de suplementos alimentares diferentes, que garantam que suas necessidades nutricionais sejam supridas”, diz Cíntia Moser, especialista em Nutrição Esportiva e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, nutricionista da Dr. Shape.

Ela explica que todas as mulheres devem ficar atentas à suplementação, já que a vida corrida não permite ter uma alimentação que contemple todos os nutrientes em quantidade suficiente para o bom desenvolvimento corporal. “Por mais que tenhamos uma boa alimentação, não tomamos o sol que precisamos, não absorvemos os nutrientes da melhor forma e podemos contar com excelentes suplementos para ter mais disposição, realizar as funções do organismo de forma plena e prevenir doenças”, explica.

A nutricionista dá uma lista dos melhores suplementos para as mães:

Ômega 3 – Esse nutriente é fundamental para as mães em duas fases da vida: quando elas vão gestar, já que este nutriente tem ação comprovada no desenvolvimento do cérebro e da retina do bebê, e quando estão na menopausa, porque tem comprovada ação protetora da saúde cardiovascular. “Não há qualquer contraindicação do uso durante toda a vida da mulher, então, as mães podem consumir o ômega 3 durante toda a vida e combater o colesterol ruim, por exemplo, mantendo uma ótima saúde”, explica a nutricionista.

PHT e Triple Z – O PHT é um precursor hormonal à base de Maca Peruana e ZMA (zinco, magnésio e vitamina B6). Por isso, é recomendável às mulheres introduzirem essa suplementação com PHT para auxiliar na prevenção da menopausa e da osteoporose e evitar sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão, proporcionando uma transição mais suave e tranquila nessa fase da vida. Já o ZMA age no metabolismo energético. Sua deficiência pode causar fraqueza, desânimo, insônia, e diminuir a nossa performance para o trabalho, família, atividades físicas.

O TRIPLE Z é à base de triptofano e tirosina, os precursores da melatonina, o hormônio da tranquilidade, para um bom sono. Então, para manter o bem-estar, é ideal utilizar o Triple Z. Esse suplemento também deve ser utilizado de modo contínuo, para efeitos em longo prazo.

Coenzima Q10 – Mães que precisam de energia devem apostar na suplementação com a Coenzima Q10. Essa substância diminui com o avançar da idade e a redução na sua concentração tem sido relacionada à severidade da insuficiência cardíaca. Tem alto poder antioxidante de extrema importância para praticamente todas as funções do corpo, inclusive, na geração de energia e no funcionamento adequado de órgãos vitais. Deve ser usada por mães de todas as idades.

Glutamina – É o aminoácido que está mais relacionado com a saúde e integridade intestinal. Estar com a parede e mucosa intestinal integra, bem como a microbiota saudável é importante para uma eficiente absorção dos nutrientes e barreira a doenças. Então, as mães que sofrem com o intestino preso podem se beneficiar desse nutriente.

Vitamina D: Uma das mais prevalentes deficiências nutricionais em mulheres de todas as idades é de Vitamina D, devido à baixa ingestão e absorção do nutriente e também a baixa exposição solar. Mães que ficam o dia todo trabalhando em ambientes fechados devem suplementar a vitamina D, bem como as idosas.

Colágeno Hidrolisado e colágeno do tipo II – com o passar dos anos, a produção de colágeno pelo nosso corpo diminui progressivamente. Nas mulheres, preventivamente e após a menopausa. E, como consequência, há perda da firmeza e sustentação da nossa pele e surgem os sinais de envelhecimento. A suplementação com Iconic Joint, composto por colágeno do tipo II, vitamina C, ácido hialurônico e MSM, promove a saúde das articulações.

Sobre a Dr. Shape: rede de suplementos alimentares e artigos esportivos do Brasil.