Bem-Estar Cuidados com a pele na gravidez: como evitar melasma e estrias

Quando se trata de gravidez o corpo de uma mulher passa por muitas mudanças. Afinal, está sendo a moradia de outro ser vivo, que está prestes a vir ao mundo. Com todas essas alterações hormonais e genéticas é possível notar o surgimento de manchas, acnes e estrias por toda a estrutura física feminina.

Embora essas alterações sejam naturais, algumas mulheres se sentem incomodadas e não gostam nem um pouco dessas mudanças em seu corpo. Mas é possível prevenir marcas e sinais indesejáveis com cuidados específicos. “Manchas que surgem naturalmente nas aréolas mamárias, axilas, região íntima e na face de mulheres grávidas. Estrias que aparecem nas mamas, braços, abdômen e dorso são totalmente tratáveis”, conta a dermatologista Fátima Tubini.

Como evitar melasma?

O melasma são manchas que surgem na região central da testa e bochechas. Para prevenir o seu surgimento no período da gravidez é importante o uso de protetor solar diariamente. “Não basta utilizar uma vez ao dia. É necessário passar o protetor pela manhã e recolocá-lo no horário do almoço”, ensina Fátima.

Como prevenir estrias?

As estrias são lesões que aparecem devido ao alongamento da pele durante o ganho de peso e surgem por meio de rompimento de fibras de colágeno. Para evitar é necessário manter a hidratação da pele. “Utilizar óleos e cremes, são fundamentais para a umectação da pele. Mas o ideal é que suas aplicações sejam feitas ao menos três vezes ao dia”, explica Tubini que ressalta que estrias vermelhas são mais fáceis de tratar, já as brancas a dificuldade de sua remoção é maior.

Além disso, manter uma dieta bem equilibrada e saudável, realizar exercícios leves são indicados para manter o corpo saudável e evitar o estiramento da pele.

O acompanhamento de um dermatologista é fundamental para tratamentos preventivos. “Durante a gestação, não utilize um produto estético sem a recomendação de um médico especializado na área”, conclui Fátima Tubini.

Fonte: Fátima Tubini, possui o título de Especialista em Dermatologia concedido pela AMB e Sociedade Brasileira de Dermatologia.