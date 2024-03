Guia de compras: ovos de Páscoa para crianças

A Páscoa é muito conhecida por ser a época dos chocolates, que são mania e desejo de milhares de pessoas na data, principalmente para as crianças. Porém, você sabe como fazer a melhor escolha de ovos de Páscoa para seu filho ou para presentear a criançada?

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A nutricionista Fabiana Albuquerque, do Instituto Nutrindo Ideais (@NutrindoIdeais) e especialista em nutrição esportiva e funcional explica os passos na hora de comprar e também uma receita de ovo de Páscoa caseiro. Confira:

De acordo com ela, os pais devem ficar atentos sempre aos rótulos, preferir sempre os ovos que contenham menos açúcar, calorias e que contenham uma quantidade maior de cacau em sua composição. Uma outra dica é sempre escolher ovos menores.

Em contraponto, o chocolate branco é a opção menos indicada pois é a mais açucarada que existe, macia e gordurosa, pois o chocolate é feito da manteiga do cacau. Outra opção de ovo de Páscoa que os pais devem evitar comprar para as crianças são os ovos de páscoa recheados, pois eles têm muito mais calorias, gordura e açúcar.

Para evitar excessos de açúcar sem comprometer a diversão, o ideal é combinar antes com os familiares a quantidade de chocolate que serão dados, pois sabemos que há naturalmente podem ultrapassar limites. Também cabe aos pais, combinar um limite diário de consumo de chocolate com as crianças, e não deixar os ovos ao alcance dos pequenos. Caso a criança ganhe uma quantidade exagerada de ovos de páscoa, uma boa dica é quebrá-los em pedaços menores e congelar, podendo seu consumo ser liberado aos poucos aos finais-de-semana, ou até mesmo utilizar esse excesso de chocolate restante em alguma sobremesa da família, orienta Fabiana.

Algumas outras alternativas também podem ser mais saudáveis e nutritivas, para as crianças que têm restrições alimentares ou preferências diferentes. Hoje em dia existem chocolates diet, de soja, sem lactose, são inúmeras as opções para os diferentes tipos de restrições alimentares. Mas se mesmo assim não for possível encontrar um ovo que atenda a alguma restrição alimentar específica, os pais podem fazer outra preparação que substitua o ovo de Páscoa tradicional, e que a criança possa comer. Por exemplo, um cupcake de sua preferência com os ingredientes permitidos, biscoitinhos de forno em formato de coelhinho, entre outras opções. O importante é usar a criatividade!

Além do chocolate, outros presentes e atividades podem colaborar para uma Páscoa mais unida entre família, os pais podem caprichar nas refeições, como café da manhã e almoço, com receitas deliciosas e nutritivas. Assim, quando chegar a vez dos ovos de Páscoa, as crianças já estarão mais saciadas e o consumo exagerado certamente será menor.

Para tirar o foco apenas dos “ovos”, os pais podem criar várias atividades em torno do tema da páscoa, como oficina de pintura de ovinhos de galinha, desenhos para colorir e a famosa caça ao coelhinho.

Receita de ovo de Páscoa caseiro para crianças

Ingredientes:

500 g de chocolate 50% cacau picado

2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50% cacau

2 caixinhas de creme de leite

1/2 xícara (chá) de frutas secas trituradas (de sua preferência)

Molde de acetato de ovo de Páscoa

Mel a gosto (opcional)

Modo de preparo

Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria e proceda o temperamento. Pincele os moldes em formato de ovo e leve à geladeira por 10 minutos. Repita esse processo até que a casca fique mais encorpada e mantenha na geladeira até os moldes de acetato ficarem opacos. Depois, desenforme. Deixe seus ovos sobre papel manteiga em temperatura ambiente para secar. Misture os demais ingredientes numa panela e leve ao fogo médio até atingir o ponto de brigadeiro. Transfira para um prato, cubra com plástico filme e deixe esfriar. Recheie as cascas de chocolate e leve à geladeira para ter consistência de recheio. Prontinho!!

Fonte: Fabiana Albuquerque, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais (@NutrindoIdeais) e especialista em nutrição esportiva e funcional