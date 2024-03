Cacau faz bem, mas açúcar demais não: como evitar excessos na Páscoa

Pouca gente resiste às tentações açucaradas da Páscoa. Campeã na venda de chocolates, a data é um prato cheio para satisfazer o paladar de quem aprecia o doce, sejam ovos e coelhinhos de chocolate, bombons, balas, confeitos ou nuts caramelizadas.

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) revela que, em 2023, o setor produziu 10,8 mil toneladas de ovos de chocolate e outros doces de Páscoa. Para este ano, a estimativa é de um aumento em torno de 15%. Por ano, o consumo per capita de chocolate no Brasil chega a quase quatro quilos.

A notícia não é boa apenas para fabricantes e varejistas. Os apaixonados por chocolate também têm o que comemorar, já que o cacau oferece benefícios para a saúde. A recomendação, no entanto, é fazer boas escolhas, evitar excessos e apostar em chocolates amargos, com maior teor de cacau e menos açúcar – esse sim, um vilão para a saúde se consumido em excesso.

Quem explica é o nutricionista Jhonathan Andrade, professor do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição que integra a Ânima, o maior e mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país. “O cacau possui antioxidantes, flavonoides, magnésio e triptofano. Estudos sugerem, inclusive, que o consumo moderado pode estar associado a benefícios cardiovasculares e cognitivos.”

A quantidade de cacau recomendada pelos especialistas varia de acordo com o plano alimentar e a necessidade nutricional de cada pessoa, mas consumir em torno de 30 a 60 gramas de chocolate amargo, com alto teor de cacau, duas ou três vezes por semana, pode oferecer benefícios sem extrapolar nas calorias.

Segundo o mestre em Nutrição e Alimentação, Jhonathan Andrade, a orientação para os amantes de chocolate é: “Mesmo na Páscoa, escolha opções com alto teor de cacau, menos açúcar e consuma com moderação. Ter equilíbrio na alimentação e manter um estilo de vida ativo contribuem para o bem-estar e aliviam o ‘peso’ do chocolate consumido na Páscoa.”

Por que chocolate “vicia”?

A sensação de prazer ao comer chocolate e a vontade de ter esse doce sempre a mão tem uma explicação. O professor Jhonathan Andrade, do UniCuritiba, diz que o “vício” pode ser atribuído à presença de feniletilamina e teobromina, substâncias com efeitos no sistema nervoso.

Mesmo assim, pondera o especialista, o desejo intenso e incontrolável pode ser mais psicológico do que físico. “Moderação e escolhas conscientes ajudam a evitar excessos. No caso de exagero frequente ou compulsão o melhor é recorrer a um acompanhamento psicológico e nutricional”.

As crianças são altamente suscetíveis aos apelos da indústria alimentícia durante o Páscoa. Supermercados abarrotados de ovos de todos os tamanhos, coelhinhos e cenouras de chocolate, amendoins, barras, bombons e todo tipo de confeito enchem os olhos e ativam a vontade de comer doce.

O nutricionista Jhonathan Andrade explica que a consciência alimentar é algo que pode ser trabalhado desde a infância e os pais devem ensinar seus filhos a fazerem substituições saudáveis e a evitarem alimentos com excesso de açúcar.

“É possível criar doces de Páscoa deliciosos com menos açúcar. Utilize alternativas com adoçantes naturais, como o mel ou xilitol, e incremente com frutas secas ou oleaginosas para potencializar o sabor. Experimente receitas que valorizem ingredientes mais saudáveis e estimule as crianças a pensarem na saúde”, orienta o nutricionista.

Para ajudar nessa tarefa, Jhonathan Andrade ensina algumas receitas fáceis, deliciosas, com menos açúcar e que podem ser preparadas junto com as crianças, tornando a Páscoa ainda mais lúdica e divertida.



Doces saudáveis para a Páscoa

Ovos de Páscoa recheados com frutas

Ingredientes

340 g de chocolate amargo derretido (70% cacau)

1 xícara de morangos ou framboesas

Pistaches picados para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate amargo (340 gramas são suficientes para fazer um ovo na forma de 250 gramas) em banho maria ou no micro-ondas (nesse caso, retire de 30 em 30 segundos e mexa para não queimar). Preencha a forma do ovo de Páscoa com o chocolate derretido. Adicione morangos ou framboesas picadas no centro e cubra com mais chocolate. Decore com pistaches. Leve à geladeira para esfriar e endurecer.

Coelhinhos de cenoura

Ingredientes

Cenouras baby

170 g de chocolate branco 30% e 170 gramas de chocolate amargo 70%

Coco ralado

Amêndoas inteiras

Modo de preparo

Lave as cenouras e seque bem. Derreta o chocolate branco e o amargo, separadamente. Na hora de misturar, mescle os dois. Mergulhe as cenouras no chocolate mesclado. Com o chocolate ainda mole, role as cenouras no coco ralado para criar o pelo dos coelhinhos. Use amêndoas como orelhas. Deixe a criatividade das crianças fluir na hora de decorar. Leve à geladeira até o chocolate endurecer.

Brigadeiro de banana

Ingredientes

2 bananas bem maduras

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de chocolate em pó (70% cacau)

½ colher de manteiga sem sal

Modo de preparo

Amasse as bananas e reserve. Coloque a manteiga para derreter em fogo baixo, em uma panela antiaderente. Assim que a manteiga derreter, acrescente as bananas amassadas, o leite em pó e o chocolate. Mexa sempre até que a massa fique homogênea e espessa (aproximadamente 8 minutos). Coloque o brigadeiro em copinhos decorados com orelhas de coelho e deixe esfriar. Se preferir, adicione frutas bem picadinhas na hora de servir.

Dica: como a preparação não leva açúcar, esse brigadeiro pode ser servido também para crianças menores de 3 anos.

