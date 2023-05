Venda de ingressos para Domingo da Família começa nesta quarta-feira

Dias promocionais da Festa do Peão contarão com shows de Maiara & Maraisa, Rio Negro & Solimões, Edson & Hudson, Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano

A venda de ingressos para os dois dias de Domingo da Família na 35ª Festa do Peão de Americana começa nesta quarta-feira (17). Promovida pela rede Supermercados São Vicente em parceria com o CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), a ação chega em sua 14ª edição e trará ao todo cinco shows.

No primeiro dia do Domingo da Família, em 11 de junho, três shows fazem parte da grade, incluindo um retorno após uma década. A dupla Maiara & Maraisa fará show em um domingo pela primeira vez em 2023, enquanto Rio Negro & Solimões voltam a se apresentar no evento americanense após dez anos. A noite ainda conta com Edson & Hudson.

Dupla Maiara e Maraisa é uma das atrações do Domingo da Família – Foto: Mauricio Antonio / Divulgação

Já no outro fim de semana, no dia 19 de junho, clássicos do sertanejo sobem ao palco do Domingo da Família.

A dupla Chitãozinho & Xororó canta seus sucessos ao público em mais um ano, enquanto o dueto Zezé di Camargo & Luciano retorna para Americana após sete anos. Este será o encerramento da edição deste ano da Festa do Peão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Devido à nossa parceria de sucesso com o Clube dos Cavaleiros, há 14 anos conseguimos oferecer grandes shows para a diversão de toda a família através de preços mais acessíveis. E este ano não será diferente, teremos o melhor do sertanejo tornando os domingos os dias mais especiais da festa”, comentou o diretor presidente do São Vicente, Marcos Cavicchiolli.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com início na quarta-feira, as vendas para o Domingo da Família estarão disponíveis até 18 de junho ou enquanto durarem os estoques. O valor dos ingressos será de R$ 30 nas lojas dos Supermercados São Vicente e do Arena Atacado localizadas em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, Piracicaba, Indaiatuba, Mogi-Mirim, Cosmópolis, Salto, Itu, Sorocaba e Barueri.

Os clientes que participam do SVfácil podem ganhar o ingresso ao comprar R$ 100 em produtos de marcas selecionadas na rede. Cada cliente pode pegar até dez ingressos, sendo um por compra. Neste caso, valem apenas as que forem feitas nas lojas São Vicente.

Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.