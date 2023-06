Festa do Peão de Americana ganha datas em 2024

Destaque da programação 2023 foi Ana Castela, boiadeira que estreou na festa unindo sertanejo e funk - Foto: Junior Guarnieri - Liberal (50)

A Festa do Peão de Americana se despediu do público com data marcada para o reencontro. A organização divulgou que o evento será realizado em 2024 de 7 a 16 de junho. A 35ª edição da Festa do Peão terminou neste domingo (18), levando aos palcos Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camargo e Luciano.

No sábado (17), dia que tinha expectativa de maior público da festa, os ingressos se esgotaram. A noite reuniu em um mesmo palco Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan e o Dj americano Sevenn.

Também no sábado, o governador Tarcício de Freitas (Republicanos) e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, vieram para a Festa do Peão.

“É motivo de honra e muito orgulho para nós receber o governador e o secretário no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). Americana trabalha incansavelmente para levar entretenimento com segurança. Hoje, o Tarcísio e o Guilherme puderam ver de perto aquilo que fazemos aqui. Considerado o evento mais organizado e seguro do segmento, isso nos dá forças para seguir aprimorando cada vez mais o nosso evento que preza a cultura sertaneja, mas que também investe em tecnologia de ponta. Particularmente, estou muito feliz”, disse o presidente Beto Lahr.

O destaque da programação 2023 foi Ana Castela, boiadeira que estreou na festa unindo sertanejo e funk na sexta-feira (16), em uma noite dividida com a dupla Hugo e Guilherme. Ainda passaram pelo palco da 35ª Festa do Peão de Americana Henrique e Juliano, Rayane e Rafaela, Luan Santana, Alok, Gusttavo Lima, Sâmi Rico, Gustavo Miotto, Kvsh, Pedro Sampaio, Maiara e Maraísa, Rionegro e Solimões, e Edson e Hudson.