Veja os cliques do segundo sábado da 35ª Festa do Peão de Americana

Governador Tarcísio de Freitas (ao centro) visitou a Festa do Peão de Americana – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

A 35ª Festa do Peão de Americana teve neste sábado (17) seu quinto dia de shows e muitas atrações no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como sempre, o evento teve grande público e muita gente passou pelos camarotes e outros setores da festa, que teve até a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A festa ainda contou com as apresentações musicais de Evento teve os shows de Jorge & Matheus, Zé Neto & Cristiano, Matheus & Cauan e Sevenn DJ, além de montarias em touros e muito mais.

Veja alguns dos melhores cliques pelas lentes do repórter fotográfico Junior Guarnieri.