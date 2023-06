Luciano, dupla de Zezé, conheceu esposa na Festa do Peão de Americana

Uma das duplas responsáveis pelo encerramento da 35ª da Festa do Peão de Americana tem uma história especial com o rodeio. Luciano, que faz dupla com Zezé Di Camargo, conheceu a esposa Flávia Fonseca no evento. “Americana é como um cupido para nossa história de amor”, disse o sertanejo em entrevista ao LIBERAL.

Dupla Zezé di Camargo & Luciano se apresenta neste domingo – Foto: Deivid Correa_Divulgação

“Sensação de muita alegria. É um rodeio que tem muita história para contar. Foi nesta mesma festa que eu conheci o amor da minha vida, minha esposa, minha Fau”, contou Luciano sobre voltar ao palco da Festa do Peão após cerca de oito anos sem se apresentar na cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o cantor, a própria esposa costuma contar como foi o momento em que se apaixonou por ele. Ela estava na plateia do rodeio quando ele apareceu no telão do show e disse para a amiga: “Que homem lindo”, e, coincidentemente, a resposta da amiga foi que Luciano era vizinho dela.

Flávia então pegou o CD que a amiga tinha da dupla para pedir um autógrafo ao cantor. “Eu, como não sou bobo nem nada, não dei um autógrafo, pedi o telefone dela e a gente começou a namorar”, contou. Luciano recorda que o namoro demorou um pouco para engatar, mas já completaram 20 anos de casados e têm gêmeas juntos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além de marcar sua história de amor, Luciano também celebra o retorno à festa. “Faz parte da nossa carreira de 32 anos. Uma honra saber que mesmo depois de tanto tempo estaremos de volta”. Para a apresentação, ele garante muita moda boa, um repertório cheio de sucesso e “dois cantores apaixonados por Americana e por esta festa linda”.

Dupla Chitãozinho & Xororó se apresenta no último Domingo da Família, no encerramento da festa – Foto: Foroperigo

No encerramento, junto a Zezé Di Camargo e Luciano, também se apresentam Chitãozinho e Xororó. “Sempre é uma honra estar ao lado deles em rodeios renomados, como é o caso de Americana. É muita emoção e é importante a gente lembrar de cantores que vieram antes da gente e ter gratidão”, comentou Zezé sobre subir no mesmo palco da tradicional dupla.

Para os donos dos sucessos “Evidências” e “Páginas de Amigos”, encerrar o rodeio é uma responsabilidade. “O evento está lindo e com muita gente talentosa, se apresentar depois de todo esse pessoal é uma grande responsabilidade”, disseram ao LIBERAL.

Mesmo estando no rodeio todo ano, Chitãozinho e Xororó se surpreendem com o evento e não têm dúvidas de que novamente terá o mesmo efeito. “Cada apresentação é única, a energia que vem da plateia muda a cada show e isso deixa tudo especial”.