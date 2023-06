São Vicente entrega cestas básicas aos envolvidos na coleta de lixo na Festa do Peão

Rede ainda colaborou com o fornecimento das refeições dos integrantes da Cooperlírios no evento

A rede de supermercados São Vicente entregou na tarde desta quarta-feira (21) cerca de 100 cestas básicas e produtos de higiene para os coletores de lixo que trabalharam antes, durante e depois que a Festa do Peão de Americana terminou, garantindo a limpeza do recinto.

Este ano foram coletados 71 toneladas de lixo, divididos em nove toneladas de recicláveis e 62 de materiais orgânicos.

Vice-prefeito Odir Demarchi participou da entrega dos alimentos – Foto: Alex Ferreira / São Vicente

Para que isso funcione, no total, 95 funcionários trabalharam no recinto em turnos que cobriram mais de 200 horas de trabalho, por meio da Cooperlírios (Cooperativa de Reciclagem do Jardim dos Lírios).

Há mais de 10 anos, o Vicente e o Arena Atacado colaboram com esta ação, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho para o grupo e o menor impacto ambiental para o evento.

Em 2023, além da nova infraestrutura para almoço e descanso e novos jalecos para proteção durante o trabalho, o São Vicente distribuiu seis refeições por período de trabalho, totalizando mais de 2.500 refeições oferecidas.

Para os agentes, a oportunidade é importante para uma renda extra. Maria Virgínia, de 51 anos, trabalhou pela primeira vez e aprovou. “Importante para mim e para as pessoas que eu estão por aqui, uma renda extra, ganhamos o café e a cesta, espero poder voltar ano que vem”, afirmou.

“Este é sempre um momento importante para nós da rede São Vicente. Conseguimos demonstrar um pouco do nosso carinho e reconhecimento ao trabalho desse grupo que colabora tanto com a Festa do Peão de Americana e com a sustentabilidade local”, disse o conselheiro da rede, Mauricio Cavicchiolli.

O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), acompanhou a entrega e lembrou da importância da parceria. “Foi muito legal o trabalho de vocês, quero agradecer a parceria do São Vicente com a cidade de Americana e com a Cooperlirios”, destacou.