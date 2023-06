Festa do Peão de Americana espera seu maior público neste sábado

O segundo sábado da Festa do Peão de Americana será uma noite estrelada, reunindo grandes nomes da música em um mesmo palco. A expectativa da organização é que hoje o evento receba o maior público desta edição, explorando uma receita de sucesso antiga na festa. A noite terá Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Matheus & Kauan e Sevenn DJ.

Os goianos Jorge & Mateus são donos de sucessos que se tornaram clássicos do sertanejo universitário – Foto: Cadu_Fernandes_DIVULGAÇÃO

Responsáveis por sucessos que já se tornaram clássicos do sertanejo universitário, como “Pode Chorar”, “Voa Beija Flor” e “Amo Noite e Dia”, os goianos Jorge & Mateus já são amigos da Festa do Peão de Americana de longa data. No ano passado, lançaram o 10° álbum da carreira, chamado “É Simples Assim”. O novo trabalho, que traz 17 regravações e três inéditas, ficou em 3° lugar no Top Álbum Global do Spotify.

Desembarcando em Americana logo após retornar da sua primeira turnê internacional na Europa, Zé Neto & Cristiano trazem na bagagem músicas que conquistaram o país, como “Largado às Traças”, “Esquece o Mundo Lá Fora” e “Alô Ambev”, além do novo trabalho, o EP 1 “Escolhas”.

“Acho que o nosso repertório está muito bacana ultimamente, a gente mistura os nossos sucessos mais antigos com todas as músicas do primeiro EP de ‘Escolhas’, e também levamos alguns clássicos do sertanejo. O Zé e eu somos fãs de um bom modão e sentimos que nosso público acompanha essa pegada. É uma interação bem gostosa com a galera, a gente quer levar o nosso melhor e cantar junto com todo mundo”, disse Cristiano.

Dupla Zé Neto & Cristiano anima o publico no segundo sábado da festa – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

“Eita que sabendo disso (que é a noite com expectativa de maior público) chega a dar mais ansiedade. Vou falar viu, já subimos algumas boas vezes no palco de Americana e parece que toda vez a festa está mais bonita. É bom demais ver que os rodeios de São Paulo cresceram e não perderam a sua essência. Eu fui criado nesse meio, hoje cantar para tantas pessoas é uma honra”, completou Zé Neto.

Os irmãos Matheus & Kauan, de Goiás, são a terceira atração sertaneja da noite. Completando uma década do lançamento de seu primeiro projeto este ano, os dois são donos de grandes hits sertanejos dos últimos anos, falando de amor de forma bem-humorada. Entre os mais conhecidos do público, estão “O nosso santo bateu”, “Decide aí” e “Te assumi pro Brasil”.

EXPERIÊNCIA

Sevenn DJ, nome artístico do californiano Kevin Brauer, promete tocar até ser expulso da festa. “Meu voo é só meio-dia, mas posso remarcar”, brincou o músico em entrevista ao LIBERAL.

De volta à Festa do Peão de Americana, ele é nome importante no cenário internacional por suas experimentações, e já tocou em festivais como Tomorrowland e Lollapalooza. Ele contou que o público do rodeio se envolve com a experiência proporcionada pela música eletrônica.

“É incrível às 5h da manhã ver a galera sorrindo, dançando, tem uma vibe inexplicável. Hoje, todo mundo tem Shazam e Spotify, os shows precisam ser momentos que não podem ser replicados. Vou fazer o meu melhor para garantir um momento inexplicável”, prometeu o DJ.

Criado no Rio de Janeiro, ele tem uma relação próxima com o Brasil. “No ano passado, conheci muito o interior do Estado de São Paulo. Realmente um dos públicos mais quentes do mundo, super acolhedor, e para nós como artistas é sempre um privilégio”, destacou o DJ.