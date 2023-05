Festa do Peão anuncia medidas para coibir ação de cambistas e estacionamentos clandestinos

Gama será responsável pela fiscalização de forma presencial, através de monitoramento por vídeo no bairro São Sebastião e imediações do evento

O CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) anunciou nesta sexta-feira (26) medidas para coibir cambistas, flanelinhas e estacionamento clandestino na 35ª edição da Festa do Peão de Americana. As ações foram definidas em reunião realizada na quinta-feira (25) com autoridades.

“É uma festa pensada e organizada para as famílias e o nosso comprometimento está mantido”, diz Beto Lahr – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Haverá a instalação de placas de sinalização pelas ruas de Americana, informando a proibição de estacionamento para inibir ações clandestinas. A Gama (Guarda Municipal de Americana) será responsável pela fiscalização de forma presencial, através de monitoramento por vídeo no bairro São Sebastião, onde ocorre o evento, e adjacentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a organização da festa, a ação visa melhorar a rapidez e fluidez no trânsito, tanto na chegada quanto na saída. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) intensificará a fiscalização e sinalização para evitar possíveis acidentes nas rodovias Anhanguera e Luiz de Queiroz, que dão acesso direto ao Parque de Eventos CCA.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além disso, a Gama terá uma base móvel e uma fixa no interior do recinto, com mais profissionais do que no último ano, segundo o CCA. A Polícia Militar terá uma base fixa no estacionamento, com mais de 180 câmeras de segurança, que serão transmitidas em tempo real na central de monitoramento. A Polícia Civil, por sua vez, continua com uma delegacia fixa dentro da festa.

“Americana não mede esforços para investir em ações que propiciem maior segurança ao público. Trabalhamos incansavelmente para manter o reconhecimento de evento mais seguro. É uma festa pensada e organizada para as famílias e o nosso comprometimento está mantido”, disse o presidente do CCA, Beto Lahr.