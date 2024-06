Confira os principais cliques da segunda noite da 36ª Festa do Peão de Americana

A 36ª Festa do Peão de Americana teve neste sábado (8) a sua segunda noite de provas de montarias e shows musicais, com apresentações de Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Luan Pereira, e Maiara & Maraísa, no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Confira alguns dos melhores cliques da noite.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (84) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (9) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (49) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (67) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (46) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (68) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (35) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (47) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (8) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (10) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (42) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (70) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (69) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (74) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (44) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (86) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (36) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (37) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (5) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (2) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (34) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (79) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (13) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (48) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (81) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (19) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (22) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (1) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (38) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (40) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (41) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (3) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (4) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (43) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (39) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (16) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (51) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (14) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (60) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (56) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (52) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (50) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (83) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (27) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (6) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (53) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (54) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (55) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (7) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (26) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (57) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (58) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (12) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (59) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (61) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (11) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (15) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (90) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (63) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (64) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (66) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (62) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (65) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (17) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (18) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (71) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (20) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (21) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (75) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (72) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (76) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (73) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (29) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (30) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (32) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (88) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (77) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (82) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (78) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (87) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (80) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (85) 2ª noite da Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (89)

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!